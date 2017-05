Luis Zubeldía:  "Los árbitros no se pueden complicar en nuestros escenarios"

Fotografía: Daniela Paniagua /Vavel Colombia

Luis Zubeldía dio sus apreciaciones del encuentro por la fecha 18 de la Liga Águila del DIM frente al América; el técnico se mostró satisfecho con la actuación del equipo y expresó su descontento con el arbitraje.

"Fue un buen partido, ha sido un lindo encuentro donde un equipo está clasificado y el otro busca clasificar. Para reconocer la actuación de nuestro equipo, sabiendo que tenemos un partido importante el martes. Siempre fueron en busca de la victoria y de dar un buen espectáculo, quiero destacar lo nuestro mi equipo, mis jugadores", se pronunció Zubeldía.

El arbitraje

Recientemente los encuentros del 'poderoso' se han visto empañados por decisiones arbitrales que no han dejado conforme al cuerpo técnico del Deportivo Independiente Medellín.

Para Zubeldía, el juez se equivocó en varias ocasiones: "El juez se equivocó claramente en no haber marcado el penal. Los árbitros no se pueden complicar en nuestros escenarios cuando es un equipo que no es tramposo y reclama por lo que merece; no entiendo porque no pitó el penal y porqué termina expulsando a un jugador nuestro y no entiendo como adiciona un minuto cuando el partido estuvo parado después de los 4 que ya había adicionado y no se jugaron".

En la fecha 16 frente a la Equidad, el encuentro futbolístico también dejó en tela de juicio el arbitraje, en cuanto a esto Luis Zubeldía dijo que "ya son dos arbitrajes en donde se termina ensuciando el juego y complicando, no hablo de maldad, hablo de poder manejar el encuentro de una mejor manera. A mi entender, un encuentro donde ambos equipos atacaron y buscaron goles y que termine así, es por que algo mal en la administración del partido se hizo".

Los jugadores

El técnico fue cuestionado por la decisión de no poner una nómina alterna frente al América para que el equipo titular pudiera prepararse mejor para el encuentro internacional por Copa Libertadores el próximo martes.

A lo anterior, Zubeldía respondió que ya tenían todo planeado desde la fecha frente a Jaguares: "consideramos junto con el cuerpo técnico que lo mejor era que el equipo no viajara a Montería, que enfrentara al América y a Emelec y que no viajen contra Alianza, cuando hago rotación se comunica el equipo".

El técnico manifestó su inconformidad por recibir dos goles en el primer tiempo, agregó que David González respondió muy bien y el plantel quiso ganar el partido sin dudarlo en ningún momento.

Entre los jugadores más destacados estuvo Yairo Moreno de quien Zubeldía comentó que "si tiene que jugar se lo irá ganando y si uno tiene que salir saldrá, son los tiempos que yo manejo, la 'Goma' puede hacer un trabajo silencioso que los demás necesitan para lucirse".

Además, agregó que seguirá apostándole al once inicial que viene jugando: "Sigo optando por este once inicial, por que es el que le ganó a Melgar y la producción en esos encuentros me gustó mucho". "No cabe en mi cabeza que nos vayamos del primer tiempo con dos goles en contra, eso me preocupa más que si juega o no juega la 'Goma' Hernández".

Finalmente el estratega concluyó destacando algunos jugadores como Marrugo y Quintero, e insistió en que quiere ver un gol de Leonardo Castro: "Me gustaría que Leo castro pueda tener mas situaciones de gol para que se quede más tranquilo por eso lo dejé en cancha".

Para Zubeldía los jugadores mas destacados del encuentro fueron Quintero y Viola, a quienes sacó porque ya estaba calculada la cantidad de minutos que iban a jugar. "Marrugo y Quintero son de los puntos mas altos que tenemos en el equipo".

Ahora el técnico se concentra en la planificación del partido frente a Emelec por la Copa Libertadores el próximo martes 16 de mayo a las 9:15 p.m. en el Atanasio.