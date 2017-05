Copa Libertadores: las cuentas que hace Medellín para clasificar

Google Plus

Independiente Medellín y el Club Sport Emelec se juegan sus últimas cartas en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2017. Con River Plate ya clasificado, el 'poderoso' de Luis Zubeldía recibe al conjunto ecuatoriano con la obligación de ganar a como de lugar si quiere ser el otro equipo clasificado del grupo 3 a los octavos de final del certamen, claro Emelec sueña con lo mismo y no querrá regalar nada. Pero ¿Qué necesita Medellín como mínimo para lograr el objetivo de pasar a la segunda ronda? A continuación, un repaso matemático.

El 'Equipo del Pueblo' depende de sí mismo para lograr su paso a la siguiente fase de la Copa Conmebol Libertadores. El conjunto ha cosechado hasta ahora seis puntos, producto de las dos victorias conseguidas ante Melgar. Sus cuentas son las siguientes:

Si vence a Emelec

Llegaría a 9 puntos

Tendría esperar a que Melgar no venza a River para asegurar el segundo puesto al menos. Si el conjunto de Arequipa consigue sumar de a tres, obligaría al 'poderoso' a ir al Monumental a conseguir al menos un empate para dejarlo sin opción matemática.

Si empata ante Emelec

Llegaría a 7 puntos

Caso 1: Si Melgar venciera a River, sacando a los argentinos de la conversación, la tabla quedaría así: el DIM con 7 puntos, Melgar con 6 y Emelec con 5. Dándose lo anterior, si también llegase a empatar ante River, depende estrictamente de un empate entre los otros dos rivales, o si perdiese, debe esperar un empate entre Emelec y Melgar, y aspirar a que los peruanos no le quiten la posición por la diferencia de gol. La otra opción y la más obligatoria, sería ganar en el Monumental para no depender de un resultado entre Emelec y Melgar, específicamente que no haya un ganador.

Caso 2: Si Melgar empatara ante River, quedaría aún con opciones matemáticas, y sacando a los argentinos la tabla quedaría: DIM con 7 puntos, Emelec con 5 y Melgar con 4. Dado lo anterior Medellín estaría obligado a ganar en el Monumental para dejarlo a él y a Emelec sin oportunidad. De lo contrario, Si empata con River, haría 8 puntos, eliminando a Melgar, pero esperando a que este no sea derrotado por Emelec, ya que la diferencia de gol jugaría un factor importante. En el peor de los casos, si perdiese ante los de Marcelo Gallardo, tendría que esperar que haya un empate entre Emelec y Melgar o en caso de haber un ganador, que sea Melgar, y hacer plegarias para que los de Arequipa no le superen en la diferencia de gol.

Caso 3: Si Melgar perdiera ante River, quedaría eliminado, y Medellín estaría obligado a ganar en el Monumental para dejar fuera de combate también a Emelec. Si no lo hiciera ante la 'Banda Cruzada', debe esperar a que Melgar también impida que Emelec lo haga.

Si pierde ante Emelec

Se quedaría con 6 puntos

Caso 1: Si Melgar venciera a River, sacando a los argentinos de la conversación, la tabla quedaría: Emelec con 7 puntos, DIM y Melgar con 6, por lo tanto, estaría obligado a ganar en el Monumental, y que en el enfrentamiento entre Emelec y Melgar no haya un ganador, y si lo hay, que sea Melgar pero que este no lo supere en la diferencia de gol. Si Medellín empatara, necesitaría estrictamente la victoria de Melgar en casa de Emelec por un buen margen.

Caso 2: Si Melgar empatara con River, sacando a los argentinos de la conversación, la tabla quedaría: Emelec con 7 puntos, DIM con 6 y Melgar con 4. Medellín estaría obligado a ganar sí o sí en el Monumental, y esperar que Emelec que en este caso dependería de sí mismo, no le gane a los peruanos. Si Medellín empatara ante River, al hacer los mismos 7 de Emelec, necesitaría estrictamente la victoria de Melgar en casa del 'bombillo' y rezar para que la diferencia de gol no sea su juez.

Caso 3: Si Melgar perdiera ante River, queda K.O. de la competencia, dejando la definición del segundo lugar con los de Zubeldía con un punto menos que los ecuatorianos. Medellín estaría obligado a ganar sí o sí en el Monumental, y esperar que Emelec, que al igual que en el caso anterior dependería de sí mismo, no le gane a los peruanos. Si Medellín empatara ante River, necesitaría estrictamente la victoria de Melgar en casa de Emelec por un amplio margen.

Así que las cuentas son claras para el 'medallo': gana, o tendrá que sufrir para lograr su clasificación en la última jornada ante River,.