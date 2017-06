Valentín Viola: "Respeto a Racing, pero hoy me debo al Medellín"

Google Plus

Fotografía: Daniela Paniagua

El Deportivo Independiente Medellín realizó la última práctica en su estadio antes de emprender rumbo hacia suelo argentino para lo que será el duelo ante Racing en Avellaneda este jueves. Valentín Viola, delantero del club antioqueño, habló de cómo se preparó el equipo antes de afrontar la segunda ronda de la Copa Sudamericana:

"Vimos los partidos del Racing contra River y Banfield, que jugaron muy bien. Vimos por dónde hacerle daño, cómo juegan, cómo atacan, esperemos que el jueves salga de la mejor manera", afirmó el delantero, quien ya superó unas molestias físicas y podrá actuar con normalidad en 'El Cilindro'.

"Estuve dos o tres días parado por un golpe en el talón, hoy entrené con normalidad y el dolor ha bajado un montón, estoy al cien por ciento para el jueves", complementó el atacante, aunque fue enfático en que es muy corto el plazo para entender a la perfección "lo que quiere un técnico nuevo", pero saldrán a mantener el cero y dejar la serie abierta, porque el DIM se hace "fuerte de local".

Una de las cuestiones que más llaman la atención de este compromiso es justamente el pasado de Valentín Viola en Racing, además de que es hincha del club, lo cual es un duelo personal: "Me motiva jugar en Argentina, también porque es Copa Sudamericana que es muy importante para el club, esperemos que salga de la mejor manera".

"El tema de las copas es totalmente diferente a un torneo colombiano. Nos costó un poco los primeros partidos de Libertadores, después supimos entender cómo hacer daño cuando jugábamos de visitante, mantener el cero y jugar con la desesperación del rival, algo que se ve mucho en Argentina con las hinchadas, que a los cinco minutos ya piden que el equipo vaya ganando".

Racing culminó el domingo su participación en la liga local, donde quedó en la tercera casilla por detrás del Boca Juniors y River Plate. Según Viola, llegar con ritmo es una ventaja para ellos: "Yo creo que está a favor de ellos que vienen con ritmo, jugando bien; nosotros con un poco más de carga física, porque la pretemporada fue dura en ese sentido, se va a notar la falta de ritmo que tenemos. Por eso vamos a tratar de hacer un partido más táctico que físico".

"Si hago un gol lo lógico es no celebrarlo por respeto y todo lo que me dio Racing. Pero, hoy soy jugador del Medellín, voy a hacer todo por el equipo y a tratar de ayudar a mis compañeros con goles, asistencias o un buen rendimiento. Hoy me debo al Medellín y voy a hacer todo por jugar bien", culminó el delantero.

El compromiso de ida se jugará este jueves desde las 7 y 45 de la noche en el estadio Presidente Perón de Argentina.