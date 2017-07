Daniel Restrepo: "El reto es grandísimo, hay excelentes jugadores en esta posición"

Foto: Vavel- Daniela Paniagua

Daniel Restrepo llegó al cuadro Rojo de la Montaña procedente de Leones de Itagüí, club donde fue figura durante toda la temporada anterior en el Torneo Águila. Además de figurar con los felinos tuvo la oportunidad de jugar en Envigado.

El volante antioqueño llegó a prestamo por un año, como venía de presentar pretemporada con su pasado club, el técnico Peláez lo incluyó entre los convocados para enfrentar a los Embajadores en la primera fecha de la Liga.

En vista de esto, Restrepo se refirió a la oportunidad que se le ha presentado de estar en un elenco histórico del fútbol profesional colombiano. Donde llega a competir con jugadores baluartes del club.

"Llegar a un equipo tan grande como Medellín , no me lo esperaba tan rápido, pero he trabajado muchos años para esto y se me dio la oportunidad. Creo que me destaqué mucho en Leones, hice muy buena temporada, de ahí me ven y vengo aquí a aportar lo mejor de mí" manifestó el volante de marca.

Por otra parte, el joven volante declaró que será una buena competencia con los jugadores que ya actúan en la posición de volante de marca, destacando sus características y lo que puede aportarle al Decano

"El reto es grandísimo, hay excelentes jugadores en esta posición, pero yo vengo a hacer mi juego, llego con hambre de poder destacar y ganas de hacer las cosas de la mejor manera y lo voy a lograr", dijo Restrepo.

Para cerrar, el jugador hizo énfasis en lo que es su juego como volante de marca, pues cuando debutó como profesional lo hacía más como un creador o volante ofensivo pero que ha ido adaptándose a otra posición en el terreno de juego convirtiéndose en un volante mixto.

"Llevo 5 años jugando en mi posición, es donde me gusta jugar y juego cómodo, soy dinámico, agresivo y me gusta sacar el balón limpio desde la parte de atrás", cerró Restrepo.

El juego entre Medellín y Millonarios será el 08 de julio a las 7:35 p.m., en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, donde debutarán ambos clubes en la Liga Águila 2017-II.