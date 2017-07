Eduardo Silva Meluk: "La idea es que Quintero se presente a entrenamientos esta semana"

Google Plus

Fotografía: Cultura DIM

En la mañana de hoy, el presidente del Deportivo Independiente Medellín habló en Carrusel Deportivo respecto a la situación de Juan Fernando Quintero, jugador que deberá presentarse a entrenamientos con el equipo desde inicio de esta semana, mientras se define su futuro en el fútbol.

"La idea es que se presente esta semana a entrenar para estarse preparando, porque existe la pequeña posibilidad de que se quede en Medellín", afirmó el dirigente.

Además, se le preguntó por el tiempo límite que tiene el DIM para sacar provecho de la situación del volante y quedarse con sus servicios durante un semestre más, lo que sigue en duda, por lo cual se reforzó con Daniel Cataño, quien viene del Deportivo Pasto:

"Para nosotros es hasta el último momento de la fecha de inscripción del fútbol colombiano, porque sería muy difícil tomar una decisión cuando ya no se puede inscribir, es muy triste quedarse con Quintero y no poderlo inscribir, o inscribirlo y que no se quede".

¿Y Leonel Álvarez?

El dirigente aprovechó la entrevista para referirse al extécnico del Deportivo Independiente Medellín, Leonel Álvarez, quien durante la semana calificó de ingratos a los dirigentes del cuadro antioqueño, tras su salida a fines de la Liga Águila 2016-II.

"Escuché a Leonel, me sentí muy triste, un poco preocupado, porque es un hombre que todos lo respetamos aquí en Medellín, que tuvo todo el respaldo de los accionistas, ha sido el entrenador al que más inversiones le proporcionaron, porque confiábamos mucho en él".

"Cuando terminó su contrato no habló nada, nosotros tampoco, y ahora en esta época sale a decir que somos unos ingratos, que lo irrespetamos. Lo único que tuvo aquí fue respeto. Nosotros cuando se terminó su contrato analizamos como toda empresa responsable sus puntos para ver si lo renovábamos y en esos seis puntos se vio que no era la persona que queríamos", agregó Meluk.

Algunos de los puntos a los que hizo referencia el 'Presi' fueron: rendimiento del equipo, relación con jugadores y también con la junta directiva.

Justamente sobre la relación con los jugadores, Silva Meluk fue enfático en que seis o siete de ellos decían que si Leonel continuaba ellos "preferían irse a préstamo".

"Nos hizo cometer muchos errores en contrataciones y en desvinculaciones. A nosotros ahora nos da tristeza haber sacado a Camilo Angulo, Brayan Angulo, y hoy son personas importantes en otros equipos de Colombia. A Diego Hérner, que porque no servía y lo mandó a divisiones inferiores, pero hicimos una inversión altísima porque quería a Cahais".