Mauricio Molina: "El Medellín ha sido el club más importante en mi vida"

Google Plus

Fotografía: Vavel Colombia

Anoche se realizó en el Teatro Lido de la ciudad de Medellín el lanzamiento de la Comisión de Cultura DIM, evento al cual acudieron personalidades del cuadro antioqueño, con el fin de contar historias referentes al equipo del cual hacen o hicieron parte.

Uno de los invitados especiales fue Mauricio Molina, quien actualmente está viviendo su último ciclo en el club donde se podría retirar del fútbol. Al volante se le preguntó por el significado que tiene el equipo en su vida, además de qué le ha dado:

"Yo creo que explicar en palabras algo tan importante en la vida de uno es bien difícil. Medellín me dio la oportunidad de cambiar mi vida, si bien mi carrera profesional empezó en Envigado, un equipo al cual le debo muchísimas cosas por la formación que tuve en mis inicios de carrera, fue el Medellín el equipo que me dio a conocer internacionalmente en aquella Libertadores de 2003", afirmó 'Mao'.

Para Molina, aquel torneo continental "cambió" su vida, pues muchos años después todavía era recordado por su actuación, teniendo en cuenta que el DIM llegó hasta semifinales:

"En 2008, por poner un ejemplo, voy al Santos de Brasil por el partido que jugamos contra ellos en 2003. El presidente de Santos de aquella época se acordaba del 'Mao' Molina que jugó en ese Independiente Medellín".

"Medellín me abrió las puertas para hacer mi carrera deportiva y me está dando la oportunidad de cerrarla". "Esas cosas son las que uno ahora que está tan cerca del retiro las valora mucho más, siente uno que está en su casa, con su gente, que era mi plan y mi idea", complementó Mauricio Molina, quien además reiteró el valor del DIM en su vida:

"Volver después de muchos años de estar rodando por el mundo y terminar mi carrera acá, volver a ser campeón con el club, para mí ha sido un sueño realizado. ¿Cómo explicar el club que ha sido el más importante en mi vida?", agregó el mediocampista.

Además, 'Mao' mencionó su estado actual, donde no es titular en el club y es consciente de que está viviendo sus últimos momentos en el fútbol profesional: "Lo estoy viviendo desde otro punto muy diferente al de aquellos comienzos, ya no estoy en una posición cómoda, ya no soy aquel pequeño que corría toda la cancha y que podía hacer todo lo que quería".

"Ahora es diferente, es difícil a veces asumirlo, pero es la realidad del fútbol. Uno quisiera estar en aquella condición de hace muchos años atrás, pero es inevitable y hasta paradójico decir que estamos viejos, como me viven "jodiendo en el equipo". Nos quedamos viejos a los 37 años", agregó.

Pese a ello, el antioqueño se siente feliz por lo que ha logrado como futbolista y porque se retirará en el DIM: "Estoy muy contento con todo lo que he vivido en mi carrera, por poder tener la fortuna de terminarla acá en el equipo, estas personas que me dieron la oportunidad de poder vivir este momento, de poder mostrarle a mi familia lo que represento acá, mis hijos no lo sabían".

Ahora, el plantel en general se prepara para su compromiso más inmediato, que será en la noche de hoy ante el Deportivo Pasto por la ida de los octavos de final de la Copa Águila.