El partido de vuelta por Copa Águila entre Pasto y DIM será el 2 de Agosto

Fotografía: Vavel Colombia

En este semestre, el Poderoso le aspira apuntar a tres frentes, el primero y como prioridad la Copa Sudamericana, el segundo la Liga Águila y el tercero la Copa Águila. Es por ello que este será un semestre en donde deberá aplazar varios de sus partidos para poder cumplir cabalmente en los diferentes campeonatos que disputa.

El juego de ida por Copa Águila se jugó en el Atanasio Girardot ante el Deportivo Pasto, el DIM sacó una victoria por la mínima diferencia. El juego de vuelta estaba presupuestado para el 26 de este mes, un día antes del compromiso internacional que tiene el cuadro antioqueño ante Racing en condición de local, es por ello que este debe ser aplazado.

Una agenda apretada

El Equipo del pueblo no descansa, su próximo encuentro será ante el Once Caldas en la ciudad de Manizales el sábado 22 de julio a las 19:45, partido válido por la cuarta fecha de la Liga Aguila. Allí seguramente el Poderoso querrá sacar los tres puntos para cuadrar caja al no poder sumar tres puntos en condición de local ante el Atlético Huila.

A mitad de semana deberá afrontar el compromiso clave de la ronda en Copa Sudamericana, recibirá a Racing de Argentina luego de caer en el estadio Presidente Perón 3-1. El juego será el jueves 27 de julio a las 19:45 en el Atanasio Girardot.

Y es que el partido de vuelta de la Copa Sudamericana será un compromiso clave en esta competición, puesto que el Medellín deberá marcar por lo menos dos goles para poder pasar a la siguiente ronda, eso sí, sin dejar que le marquen ningún gol debido a que la anotación del visitante podría acabar definitivamente con la ilusión del cuadro rojo.

Y el partido de vuelta por Copa Águila será disputado el martes 2 de agosto en el estadio Departamental Libertad en donde el Deportivo Pasto las hace de local. La hora aún está por definir en los próximos días.