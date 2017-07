Juan José Peláez: "Quiero un equipo más seguro y claro"

Fotografía: Daniela Paniagua/ Vavel Colombia

Juan José Peláez habló en rueda de prensa luego de la presentación del Poderoso frente al Atlético Huila que dejó un empate 1-1. El técnico comenzó con un contundente "no me gustó el equipo hoy, lo vi desajustado".

"Hay que entender que pega duro la salida de Marrugo, su influencia es directa dentro del equipo". El partido disputado por la tercera fecha de la Liga fue traumático desde su antesala, pues la salida del capitán Christian Marrugo afectó la actuación del equipo. Si bien ya era conocida su partida a México, el técnico contaba con la participación del jugador donde vestiría por última vez la camiseta roja.

"Hay que entender las circunstancias antes del encuentro, porque hasta las 10 de la mañana pensaba que jugaba Marrugo y a las 2 de la tarde me dijeron que ya había firmado y no pudimos contar con él", aseguró el estratega del Medellín.

Para el técnico, la salida de Marrugo marcó el transcurrir de un equipo que venía dependiendo de este jugador y ahora le corresponderá asumir el liderazgo no solo a uno, sino, a los que puedan sacar el equipo hacía adelante; entre esos jugadores el DT dijo que "ahora Atuesta, Lopera, Castro y al que le corresponda, deberán asumir el liderazgo dentro de la cancha".

Entre otras cosas, a Peláez le preguntaron si ya se tenía en mente un posible reemplazo en la posición de Marrugo, a lo que él respondió que este semestre no hay cupos para pedir otro volante ofensivo, a pesar de que se han barajado nombres, solo hay un cupo para un lateral derecho.

"Este tipo de cambios deben asumirlo positivamente los jugadores para tener protagonismo y tener iniciativas y así no depender de un solo jugador".

Hablando de protagonismo y liderazgo, Juan José destacó a Toloza y aseguró que "a pesar de que se equivoca, asume su protagonismo, va y viene y busca".

Sin Christian Marrugo, Juan José Peláez habló de rediseñar el equipo, donde le pedirá más a los laterales que deben asumir un rol de iniciadores de juego al costado; además agregó que no habrán muchos cambios en la nómina porque lo importante será la continuidad para que el equipo se acople y deje de jugar al pelotazo. "Me incomoda que se juegue lotería, la inteligencia debe primar sobre lo físico y no pelotear tanto".

"Hoy hay que rediseñar este equipo, ahora con Quintero, obvio Quintero no es Marrugo, pero es un jugador que nos puede dar claridad en el ataque". Agregó Peláez.

El técnico, a pesar de no estar conforme, destacó los aspectos positivos del Independiente Medellín, como lo son su evolución defensiva y el contrarrestar el fuera de lugar.

Finalmente, Juan José Peláez se consideró exigente en el análisis riguroso del equipo y dijo que de no ser así, no buscarían mejorar. "Quizás somos muy exigentes y pensamos que después de envigado iríamos en ascenso, pero yo quiero un equipo más seguro y claro, pero debemos entender que esto es lento y no es fácil. Eso sí, el segundo tiempo me gustó más y tuvimos más la pelota". Concluyó.