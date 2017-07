Daniel Cataño: "Este semestre ha sido muy atípico para el equipo"

Google Plus

Foto: Vavel- Daniel Paniagua

El volante no ha tenido las presentciones brillantes como las que tuvo en Pasto y Bucaramanga y las que lograron hacer que llegara a Medellín, sin embargo su entrega en los partidos ha sido de gran aporte en lo que va del semestre.

Debido a que en el equipo de Peláez han tenido que corregir muchas ausencias, Cataño ha sido rotado en ofensiva como extremo o creativo, debido a que el estratega antioqueño no ha encontrado una fórmula concreta de ataque y confía en las capacidades del joven volante antioqueño.

"Estoy tranquilo, esto apenas comienza, esto es de todos, venimos trabajando, esperando la decisión que tome el profe, hay que seguir trabajando y sumando porque esto apenas comienza. No se me dificulta jugar como creador, pues soy un jugador que puede ir ida y vuelta con tranquilidad, pero hay que esperar que necesita el profe", manifestó Cataño.

Sin embargo, para Cataño su presencia en el onceno titular dependerá de las necesidades que tenga el equipo que para él en estos momentos es la conexión entre la línea defensiva y la ofensiva.

"De las cosas que le ha faltado al equipo es salir desde atrás, creo que conectar esa zona de atrás con la de adelante, es lo que ha faltado, si el profe me elige para esa tarea, de pronto es para tratar que el balón llegue limpio a la zona de adelante". declaró el volante antioqueño.

Por otra parte, Cataño hizo énfasis en los repetidos eventos que han sucedido para el DIM en el inicio del torneo, que posiblemente sea uno de los motivos por el cual los dirigidos por Peláez aún no crean la armonía de juego que se les conoció el semestre anterior.

"El inicio de este semestre ha sido muy atípico para el equipo, han pasado cosas que no suelen suceder cuando no se sabía si llegaba ‘Juanfer’, la salida de Christian (Marrugo), ha sido complicado esos temas para que el equipo se acople bien, pero voy bien, a la espera de que el profe me necesite pues puedo jugar en la posición que él requiera", concluyó el número 28 del Decano.

El encuentro entre los Albos y el Equipo del Pueblo se jugará en la noche del 22 de julio a las 7:45 p.m. Juego válido por la fecha 4 de la Liga Águila 2017-II. El Poderoso viene de empatar en casa frente al Atlético Huila, mientras que el Once Caldas se hizo a la victoria en condición de visitante frente al Cali.