Juan José Peláez: "Medellín se vio ordenado y obediente"

Fotografía: Daniela Paniagua/ Vavel Colombia

Juan José Peláez dio sus impresiones luego del empate sin goles frente al Once Caldas; el técnico se mostró satisfecho con la actuación del equipo, sin embargo no le gustó el final del segundo tiempo.

Para el estratega fue muy importante sumar minutos en algunos jugadores: "sumamos minutos con jugadores que necesitamos como es el caso de Juan Fernando Quintero que venía de una para, que a pesar de que no estuvo muy fino, es un jugador que necesitamos para el partido contra Racing".

El partido frente al Once Caldas se tornó de un 'toma y dame' en el segundo tiempo; hecho que al técnico no le gustó por que para él hacia ver el juego muy "recochudo". Sin embargo Peláez resaltó la actitud y entrega del Medellín para conservar el orden y buscar el balón.

Además, Peláez hizo un análisis general del encuentro, donde se mostró satisfecho con el Medellín: "en términos generales me gustó, los dos equipos están en construcción. Somos dos entrenadores que nos gustan los procesos; ahora los procesos deben ser mas cortos y en esa construcción de esos equipos a veces se ven desajustes".

El técnico destacó las asociaciones en el primer tiempo por el sector derecho entre Quintero, Toloza, Lopera y la 'Goma', para él hizo falta ese tipo de acciones en el sector izquierdo; aseguró que allí no se dieron por que Cataño debió marcar de más a Alcatraz y Yulián Gómez aún se está ajustando en su posición.

"Fue un buen partido; me gustó el primer tiempo y parte del segundo, aunque en el final Medellín dividió mucho la pelota y, por querer atacar rápido, se la entregó rápido a Caldas y ellos nos contrarrestaron. Ese tipo de juego no me gusta, pero está bien, hace parte de los nuevos tiempos". Afirmó Peláez.

Finalmente, para Peláez el análisis fue positivo: "nosotros manejamos la pelota y fuimos equilibrados, sacamos una buena conclusión, Medellín se vio ordenado, obediente en lo táctico. Medellín tuvo un buen comportamiento porque buscó el partido en el arco contrario".