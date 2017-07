DIM - Racing: por la remontada

Google Plus

Imagen: Vavel Colombia

El poderoso deberá enfrentar este jueves a Racing de Argentina, y tendrá el objetivo de remontar el resultado adverso que sacó en el partido de ida en esta llave.

El equipo paisa se encuentra positivo puesto que el resultado que deberá sacar en su casa no es nada del otro mundo, con dos goles que anote estará en la siguiente ronda de la competición internacional.

Pero por otro lado, el cuadro rojo podrá tener algunas bajas sensibles en su onceno, empezando por su ex capitán y lider Christian Marrugo. Pero no solo eso, sino la posibilidad de no poder contar con Juan Fernando Quintero por temas de inscripción. Así lo dejó saber la página oficial del rojo en un comunicado esta noche.

Según eso, tampoco podrá contar con el defensor argentino Santiago Echeverría ni con Danilson Córdoba, por temas similares a los de Quintero.

Bajas por lesión

Juan José Pelaez, estratega del rojo de la montaña, no podrá contar con los servicios del argentino Valentín Viola, jugador que aún le quedan un par de semanas de recuperación. A Juan Fernando Caicedo aún le falta más tiempo después de la cirugía a la que fue sometido hace unas cuantas semanas. Y a Sebastian Macías, lateral derecho, aún le quedan unas dos semanas en su larga recuperación tras una grave lesión que sufrió hace más de un año.

Altas para el rojo

Por el contrario, el equipo dirigido por Juan José Pelaez podrá contar desde el vamos con Yairo Moreno, el volante ya está listo para ser tenido en cuenta en dicho encuentro.

Cómo viene el equipo argentino

Racing visita la ciudad de Medellín con falta de ritmo, así lo expresaron varios de sus jugadores en declaraciones previas al compromiso. Debido a que el campeonato de su país aún no da inicio, vienen con un solo partido amistoso jugado desde que se vio el partido de ida en esta ronda de Copa Sudamericana. Además, en su plantilla se encuentran varias novedades que han ido llegando como refuerzos para los argentinos.

Según varias entrevistas y entrenamientos de Racing, se prevee un equipo aglomerado en la parte defensiva, tratará de defender con uñas y dientes la ventaja que tiene sobre el cuadro antioqueño. Se parará muy posiblemente con una línea de cinco, delante de ella una línea de cuatro y un solo jugador en punta. El funcionamiento de dicho onceno priorizará la parte defensiva y posterior a la recuperación del balón promoverá contraataques rápidos por las bandas. De sus últimos cinco partidos ha sacado cuatro victorias y un empate, siendo el último encuentro el 30 de junio.

Cómo viene el equipo colombiano

El equipo del pueblo viene de empatar a cero goles con el Once Caldas de Manizales en condición de visitante. Dejando mejores sensaciones que en sus primeros encuentros. Tuvo varias opciones de gol que no pudo concretar, pero lo más importante, sacó su arco en cero y con ello recuperó la confianza defensiva, en deuda con la seguridad y confianza ofensiva de sus delanteros. El rojo se encuentra en la novena posición del campeonato local con seis puntos en cuatro encuentros disputados. De sus últimos cinco partidos ha sacado tres empates y dos victorias.