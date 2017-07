Juan José Peláez: "Si la gente tiene paciencia, yo la tengo"

Fotografía: Daniela Paniagua/ Vavel Colombia

Juan José Peláez dio sus impresiones después de la derrota frente a Racing por Copa Sudamericana. El técnico destacó los asuntos positivos y aseguró estar confiado en su equipo a pesar de las antesalas de los últimos dos encuentros en el Atanasio, donde, a última hora, salieron jugadores referentes como Christian Marrugo y Andrés Mosquera.

"Este equipo ha tenido demasiados traumas y eso no es nada nuevo; el equipo vislumbra lo que va a ser. Si tienen paciencia, este equipo va a ser muy bueno, es un equipo que todavía se pone nervioso y comete errores individuales, pero hay cosas más positivas que dejan el primer tiempo y el segundo hasta el penalti".Comentó Peláez.

Además, agregó que no tienen por qué señalar a nadie, pues el fútbol está lleno de detalles, y esos son son los que marcan la diferencia. Él rescató lo colectivo y la seguridad con la pelota.

Sobre los jugadores

Juan José Pelaéz resaltó un primer tiempo que tenía al Medellín con la ilusión de seguir avanzando. Un 2-0 parcial, gracias a los goles de Leonardo Castro, los tenía en la siguiente ronda; pero todo se volcó con un penalti en contra y errores individuales que le arrebataron el triunfo al Poderoso.

A pesar de lo anterior, el técnico destacó la actuación de jugadores como Leonardo Castro y Mauricio Molina. También para él fue importante el crecimiento de Eduard Atuesta y Yairo Moreno.



Sobre los jugadores, Peláez afirmó que: "lo de Leonardo me gustó mucho, no solo el hecho de los dos goles; sino lo de participar tanto en las jugadas y elaboración. Lo de Mao también fue muy bueno. Mao es un profesional, es un jugador que ya mostraba en los entrenamientos que estaba mejorando mucho y hoy se le vio. Esos son los espacios que se le dan a los jugadores y lo saben aprovechar".

Antesalas que desestabilizan

Las últimas dos fechas del DIM en el Atanasio se han visto afectadas por noticias que, horas antes, infieren en la concentración y actuación del equipo. Previo al encuentro frente al Atlético Huila por Liga Águila, se supo que Christian Marrugo fue vendido al fútbol mexicano y Peláez no podía contar con él para ese encuentro.

Para enfrentar a Racing sucedió lo mismo; unas horas antes se supo que ni Juan Fernando Quintero, Danilson Córdoba y Santiago Echeverría podían jugar por asuntos de inscripciones, según el reglamento de la Conmebol. Después, se dio la noticia de que Andrés Felipe Mosquera Guardia también había sido vendido al fútbol de México.

"Yo espero que de acá en adelante no haya más trauma". Según el técnico, "el ambiente interno del equipo fue bravo en la mañana, había mucho inconformismo, mucho dolor, mucha rabia porque unos no podían jugar y otro se iba".

Un equipo más claro



Para Juan José, Medellín viene jugando bien, solo que es un equipo al que le cobran mucho los errores, pero esa energía se va ir cambiando. "En el tema estructural del equipo no le vi problemas, los errores individuales son normales, eso pasa en el fútbol. Ya algunos jugadores están entendiendo la idea. Hoy me sorprendieron porque los que no venían jugando constantemente la interpretaron y eso me gustó".



A lo anterior, Peláez pidió paciencia y habló de que la siguiente prioridad será estar metidos entre los 8: "Si la gente tiene paciencia, yo la tengo, pero sino tienen, yo tampoco. Yo sé para donde voy y como voy y la respuesta del equipo es lo que más seguridad me da a mí. Este equipo me da mucha confianza y espero que la gente lo sepa interpretar" .



"Esta claro que Medellín no tiene la nómina que tienen otros equipos y el principal objetivo por lo menos en este momento es meternos en los 8". Entre otras cosas, el técnico culminó hablando de la importancia de la continuidad en el equipo de jugadores como Juan Fernando Quintero.

"Juanfer es un jugador importante para este equipo, es talentoso y de los escasos. Para que haya dinero tiene que haber un buen nivel futbolístico y este depende de los jugadores y de mantenerlos; yo espero que él no se vaya. Por que ahí si me quedaría muy difícil, yo no hago milagros. La idea es que este equipo no depende de un jugador, sino de un concepto".

Finalmente, Juan José Peláez concluyó destacando lo positivo para aspirar a las dos competiciones que le quedan al Medellín; para él "este equipo va ir mostrando las posibilidades a medida que va creciendo y va ilusionando".