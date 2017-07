Juan José Peláez: "Respeto a Quintero y yo no lo encasillo"

Google Plus

Foto: Vavel- Daniela Paniagua

Peláez y sus pupilos enfrentaron a un aguerrido Cortuluá, que en gran parte del encuentro los puso en problemas, pero al final lograron hacerse a la victoria gracias a los pies de Juan Fernando Quintero, que con una pelota quieta anotó el único gol del partido.

Ahora los dirigidos por Peláez se ubican en la tercera posición por debajo de Atlético Junior y Santa Fe. El estratega antioqueño hizo énfasis en lo que fue el partido ante Cortuluá.

"Fue un partido bravo, presupuestado, después de haber visto a Cortuluá jugando frente a Cali sabíamos que este equipo es agresivo, nos costó jugar en ese primer tiempo, tomar la pelota y ellos tuvieron sus posibilidades", declaró Peláez.

Por otra parte, Peláez quiso hacer énfasis en lo que fueron variaciones en su nómina, con respecto al partido del pasado miércoles donde enfrentó a Racing de Avellaneda, juego en el cual la pareja de centrales fueron Camilo Saiz y Hernán Pertuz, además los encargados de la creación Mauricio Molina y Daniel Cataño.

Pero para este juego, 'Mao' repitió, esta vez al lado del habilidoso Juan Fernando Quintero. al inicio del encuentro la presión del equipo vallecaucano no los dejó pruducir suficiente juego ofensivo.

"Santiago es titular, quería darle continuidad a Jonathan Lopera, quería verlo de central, hizo muy buena pareja, lo de Elacio es comprensivo, pero hay que tirarlo al ruedo para que coja ritmo".

"No se encontraron los dos en el primer tiempo, ahí tuvo virtudes Tuluá porque cortó el circuito. Quintero es un jugador que debe tener continuidad. No me disgustó su juego sabiendo que él es mucho más, pero para eso está el equipo, para que lo arrope, la pareja Atuesta - Didier sigue siendo respaldo para el 10", aclaró el estratega.

Para finalizar, Peláez habló sobre Juan Fernando Quintero, que genera algunas discusiones entre sectores de la hinchada por su posición de juego y su entrega dentro de la cancha, pues fisicamente le ha costado pero lo hace bien.

"Messi arranca siempre de derecha a izquierda, las actuaciones buenas de Messi son empezando de la banda, Maradona hizo un gol famoso iniciando desde las “zonas muertas”. Los grandes equipos se arman desde sus figuras, yo como entrenador respeto eso, respeto a Quintero y yo no lo encasillo y él no se va a dejar encasillar, su fútbol es rebelde y por eso es figura y es importante. a él le gusta esta posición", concluyó Peláez.

El próximo reto del Poderoso será en la ciudad de Pasto, donde los dirigidos por Peláez deberán mantener el resultado o incrementarlo para poder seguir en la siguiente fase de la Copa Águila.