DIM - Cortuluá: Quintero rescató tres puntos en el Atanasio

Fotografía: Dim oficial

El Poderoso se enfrentó al equipo del Cortuluá, compromiso válido por la quinta jornada de la Liga Águila 2017-II, y cumplió con una victoria que le permite sumar sus primeros tres puntos en condición de local.

En el primer tiempo no se vio un buen partido para el equipo local, por el contrario, se vio a un Cortuluá agresivo, le quitó el balón al equipo rojo durante gran parte de la primera parte, fue al Atanasio a sacar los tres puntos o en última instancia el empate. Se vio un medio campo flojo en cuanto a la marca y se perdieron en más de una ocasión por los rebotes. El equipo visitante tuvo muchas opciones de gol que al final no pudo convertir. En uno de esos remates fue protagonista el arquero David González, y en otra el protagonista fue el palo que fue el que le negó la celebración al Cortuluá. El rojo no tuvo ninguna llegada clara de gol, solamente varios remates desviados de tiro libre de Juan Fernando Quintero, quien no pudo afinar puntería en esta primera parte. Al final, se fueron al descanso con un frío empate a cero.

El segundo tiempo empezó igual que el primero, Cortuluá tuvo la primera llegada de la segunda parte. Sin embargo, el DIM recuperó la pelota y le dio más toques a la misma en el mediocampo. El equipo visitante ya sentía la fatiga de la presión que ejerció en el primer tiempo y ya pensaba más en defender el empate que en ir a buscar la victoria. Las jugadas por las bandas y el desequilibrio con Yairo Moreno, quien ingresó en la parte complementaria, le dio más llegadas al equipo del pueblo. Sin embargo, no tuvo mayor riesgo sobre el arco contrario.

Pasaba el tiempo, y el técnico Juan José Peláez ya buscaba alternativas en el ataque, ingresó Daniel Cataño sobre el final del compromiso, le dio más control sobre el mediocampo y mayor entrega a los jugadores de arriba, uno de ellos, Juan Fernando Quintero, quien en una jugada filtró el balón entre dos hombres a Leonardo Castro de espaldas al arco y le terminaron cometiendo falta sobre el borde del área, opción clara para el '10'. Y capitalizó dicha opción en gol, con un engaño a la barrera, tiró el balón por debajo de la misma convirtiendo el único gol del partido y la primera victoria del Medellín ante su hinchada.

Luego del gol, el Poderoso tuvo varias llegadas al arco contrario, una muy clara con el juvenil Eduard Atuesta, luego de un gran pase de Danilson Córdoba quien regresó al club luego de un buen tiempo, increíblemente el balón no ingresó al pórtico rival.

Una gran victoria para el equipo dirigido por Juan José Pelaez, ante un duro rival y su necesidad de sumar ante la sombra del descenso, se plantó bien en el campo y le quitó el balón por momentos al local. Sin embargo, el Medellín aprovechó el talento de Quintero y sacó tres valiosos puntos para situarse en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Águila 2017-II.

Édinson Toloza

El jugador Édinson Toloza, quien tuvo que ser sustituido en el partido, sufrió una lesión que lo dejará tres semanas por fuera de la plantilla.