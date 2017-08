Medellín sufrió, pero eliminó a Pasto desde los penales

Google Plus

Los primeros minutos en el San Juan de Pasto fueron bastante agitados, pues el DIM quería ampliar la ventaja conseguida en la ida, pero Pasto tenía la necesidad en casa de remontar la serie. Eso hizo que al comienzo Mauricio Molina se convirtiera en el dueño del balón para iniciar las ofensivas del cuadro antioqueño.

Sin embargo, el equipo local no se quedó atrás y metió la primera que tuvo. Cellerino abrió la cuenta y empató el marcador global, dando comienzo a un nuevo partido, donde ahora Pasto tenía la localía a su favor.

Los dirigidos por Juan José Peláez querían igualar, pero no salían del letargo y los ataques del club nariñense eran cada vez más incisivos, exigiendo a David González en más de una ocasión. El partido estaba más cerca de un 2-0 que de la igualdad, tanto así después de los primeros 20 minutos aún se mantenía dicha tendencia.

La pelota parada tampoco era una ayuda para el DIM, pues las tres faltas que cobró Mauricio Molina terminaron sin sustos ni acercamientos directos.

No fue sino hasta el minuto 30 que Leonardo Castro buscó el gol y ganó una falta en el área que terminó en un penal a favor del Rojo. Mauricio Molina fue el encargado de cobrar y le devolvió la ventaja al Medellín en la serie, volviendo a marcar en el mismo estadio que lo vio coronarse por primera vez en su carrera profesional.

Pese a ello, el cuadro local seguía teniendo una mejor actuación, era el que controlaba las acciones y se acercaba al gol. Los dirigidos por Juan José Peláez no se veían cómodos en el campo de juego y lo mejor para ellos fue cuando llegó el fin de la primera parte.

La tendencia ofensiva del Deportivo Pasto en la primera mitad no se vio en los primeros minutos del segundo tiempo, aunque el DIM tampoco daba cuenta de virtudes en la generación. De lo poco que se veía, aún el gol estaba más cerca para los locales.

A falta de 30 para el final, Mauricio Molina abandonó el terreno de juego y le dio paso a Daniel Cataño, un ex Pasto, quien podía ayudar a romper una defensa que se vio férrea, algo que 'Mao' no pudo hacer, en un partido que no fue el mejor del semestre por su parte.

El paso de los minutos mostraba a un Deportivo Pasto más desesperado, que sabía que todavía necesitaba un gol para forzar los penales y le jugaba en contra el orden que ya ponía el Medellín con Cataño en cancha.

Sus intentos dieron fruto al minuto 88, cuando el local consiguió un penalti que bastó para igualar la serie por cuenta de Reina, y forzar así la definición desde los doce pasos.

Ya en los doce pasos, la suerte jugó a favor del cuadro antioqueño, pese a que Pasto tuvo la oportunidad de ganar la ronda en más de una ocasión. González se vistió de héroe y Pertuz anotó el último penal, 5-6 en definitiva y esperará a Santa Fe o La Equidad en la instancia de cuartos de final.