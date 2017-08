Juan José Peláez: " La táctica no sirve si no se muestra  amor propio  y corazón"

Google Plus

Fotografía: Daniela Paniagua/ Vavel Colombia

Deportivo Independiente Medellín logró remontar y quedarse con la victoria 3-2 frente a Patriotas en un partido que comenzó perdiendo por un autogol; a pesar de eso, Juan José Peláez se mostró satisfecho con la actuación de sus dirigidos. El técnico resaltó que en ocasiones el amor propio y el corazón ayuda al equipo a ganar.

"Me quedo con una buena sensación, hoy era como para un empate, pero lo logramos nosotros y con amor propio, aveces la táctica no sirve si no se muestra el amor propio, la actitud y el corazón". Fueron las palabras Peláez.

Sobre los jugadores

Para esta fecha no jugó la titular que enfrentó a Santa Fe por Copa Águila. En este caso hubo una rotación desde el arquero Nelson Ramos, para darle descanso, hasta no contar con Eduard Atuesta y Jonathan Lopera por tarjetas acumuladas y sobrecargas.

A lo anterior, Peláez afirmó que la rotación del arquero había sido una decisión técnica para darle descanso a David González: " González es una persona madura y le dije que lo iba a rotar, Nelson me parece un jugador de altísima categoría y a los jugadores hay que dejarlos que jueguen, por que en esto se sabe quién comienza pero no quién termina".

Además agregó que "Leonardo Castro está cargado, lo de Atuesta y Lopera si ellos no estaban suspendidos habría que pararlos por que, por ejemplo, Atuesta era uno de los más sobrecargados y como ellos hay otros y si no se paran pueden aparecer las lesiones".

Peláez también habló de Danilson Córdoba, de quien afirmó que aún no está bien físicamente y lo notó un poco confuso, aunque mencionó que todos se confundieron con el autogol.

Entre otros jugares, el técnico del DIM destacó a Didier Moreno y a Juan Fernando Caicedo, quien regresó al gol:" Didier y Caicedo mostraron hoy que el fútbol se juega a partir del corazón".

Análisis general del técnico

Para Juan José Peláez hoy a Medellín le hizo falta punteros y volumen de ataque, como Toloza o Viola, ese tipo de jugadores que pueden desbordar por las bandas.

"El equipo siente el trajín de jugar cada tres días, pero hay un punto de quiebre que nos afectó y fue el autogol, hasta ahí estábamos trabajando el partido y tratando de mantenerlo con el arco cero para, en el segundo tiempo, mejorar el volumen de ataque; pero el autogol nos desespera mucho y la reacción es tardía y desordenada". Agregó el DT. "Por el desespero regalamos muy rápido la pelota y es algo por mejorar".

En su análisis, el técnico asegura que al equipo le hace falta explosividad para hacer presión y quizá puedan lograrlo cuando se mejoren las condiciones físicas de los jugadores.

Finalmente, Peláez expresó que el tipo de juego que le gusta del Medellín es por las bandas y como se mostró en el primer tiempo del encuentro.

"Mi gusto es el del primer tiempo, pero con punteros, con manejo de pelota y con profundidad, las circunstancias nos llevan a eso, que aveces con los jugadores que tenemos no somos tan profundos, pero aseguramos la pelota".

"Hay equipos que quizás no tienen buena técnica y táctica que se entregan tanto y ganan con mucho amor propio". Así concluyó Juan José Peláez.