Rodrigo Erramuspe: "Siempre trato de enfocarme en nuestro equipo"

Fotografía: DIM Oficial

Este sábado a las 7:45 p.m., el Deportivo Independiente Medellín visitará al Deportivo Pasto por la novena fecha del rentado nacional. El Poderoso quiere sumar su tercer triunfo al hilo, para no perderle pisada al líder Junior.

Rodrigo Erramuspe, el defensor argentino habló del partido y de las complicaciones que tendrá el Rojo frente al cuadro Volcánico: “Me han comentado que es una cancha difícil para jugar por el clima y la altura. Trataremos de hacer un gran partido con nuestras armas y, como siempre, pensando en lograr los tres puntos”, opinó el jugador de 27 años.

"Ya me tocó jugar en la altura y la pelota no cae donde la esperás, sino que viene más rápida” El Medellín viene de enfrentarse a un muy duro Deportivo Cali que atacó hasta el cansancio buscando el empate pero se encontró con un DIM que respondió con más ataque y con un cerrojo argentino en la defensa conformado por Santiago Echeverría y, precisamente, Rodrigo Erramuspe que habló también de la altura de Pasto: “Particularmente, siempre trato de enfocarme en lo que es nuestro equipo y su rendimiento. Sabemos que el rival es duro y la cancha difícil, pero vamos a intentar imponer nuestro estilo. Creo que lo venimos haciendo, jugando buen fútbol y esperamos mantenerlo. Ya me tocó jugar en la altura y la pelota no cae donde la esperás, sino que viene más rápida”.

Desde su llegada, el Decano se ve más sólido en la parte de atrás y ha ganado muchísimo en el juego aéreo, en el cual hace tiempo no le iba tan bien al Poderoso. Erramuspe habló de esa herramienta, que es fundamental en defensa y ataque “Tenemos que movernos, entrar escalonados para los que cobran y espero seguir haciendo goles. Todos ayudamos en las dos funciones, defensiva y ofensiva. Los delanteros nos dan una mano para defender y nosotros siempre que podemos acompañamos el ataque”, finalizó el zaguero ex Unión de Santa Fe de su país natal.

Alineaciones y horario del partido:

El juego entre el Deportivo Pasto y el Deportivo Independiente Medellín por la novena fecha del Todos Contra Todos de la Liga Águila II - 2017 será hoy sábado a la 7:45 p.m en el Estadio Departamental Libertad de San Juan de Pasto.

Además de dos derrotas consecutivas previas al partido de hoy, el conjunto del sur del país llega con ausencias importantes como la de su capitán Carlos Giraldo.

El 'Volcánico' se parará así ante el rojo de Antioquia: Andrés Mosquera; Yonni Hinestroza, Félix García, Diego Peralta, Harrinson Canchimbo; Cristian Dájome, Yesus Cabrera, Luis Sierra, Marcos Aguirre; Gastón Cellerino, John Valencia.

D.T.: Flabio Torres.

Medellín, que recientemente ha recuperado a Juan Fernando Caicedo y Valentín Viola, repetirá la nómina que derrotó 1-3 al Cali en Palmaseca, a excepción de David González quien tendrá descanso por disposición técnica con miras al clásico del próximo fin de semana.

Estos son los 11 del Poderoso para enfrentar a Pasto: Nelson Ramos; Jonathan Lopera, Rodrigo Erramuspe, Santiago Echeverría, Andrés Felipe Álvarez; Eduard Atuesta, Didier Moreno, Danilson Córdoba; Juan Fernando Quintero; Leonardo Castro y Juan Fernando Caicedo.

D.T.: Juan José Peláez.