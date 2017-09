David González: “El gol de Santa Fe cambió todo”

Google Plus

David González destacó el planteamiento de Santa Fe. Foto: Daniela Paniagua

Al inicio del segundo tiempo, con gol de Jhon Freddy Pajoy, quien cobró un tiro libre desde el borde del área, Santa Fe le ganó por la mínima diferencia al DIM, y llegó a 28 puntos de 33 que ha disputado, seis unidades más que Junior de Barranquilla, que está en el segundo puesto de la Liga Águila 2017-II.

David González, el arquero con más partidos (271) en la historia del ‘poderoso’, después del partido habló con los medios de comunicación y dijo que lo intentaron por todos los medios, pero por la disposición del rival en la cancha, no se pudo llegar a concretar el gol.

“Tuvimos varias opciones de gol, una de Yairo Moreno, otra de Valentín Viola. No es que no se haya hecho, es que el orden táctico que propuso Santa Fe durante el partido nos llevó a que no lo pudiéramos hacer”, expresó el golero del DIM.

El 'Rockero', como también se le conoce, comentó que el club ‘cardenal’ jugó el partido con la firme intención de conseguir un resultado positivo y que todo cambió después del gol que hizo Pajoy.

“Santa Fe es un equipo que vino a buscar un resultado, como lo hace normalmente. Es un club que está contento con el partido 0-0 y espera simplemente que se le aparezcan oportunidades. Se pararon bien y nos cerraron todos los caminos de entrada”, aseguró.

González, que en ocasiones alterna la titularidad del arco con Nelson Ramos, indicó que después del gol que le dio la victoria parcial a Santa Fe, el compromiso cambió totalmente porque se replegaron y esperaron ir a buscar el segundo gol con contragolpe.

“Yo pienso que el gol de Santa Fe cambió todo, porque ellos renunciaron a atacarnos, todos se metieron atrás de pronto esperando un contraataque y además sumaron hombres a una defensa que ya la tenían bien parada”, expresó.

Para finalizar, David González expuso que después de los cambios que hizo su equipo, el rival se preocupó más por defender la diferencia en el marcador y destacó el trabajo Valentín Viola y Yairo Moreno.