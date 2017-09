Juan José Peláez:

Deportivo Independiente Medellín empató con Deportivo Cali 1-1 por la ida de las semifinales de Copa Águila. El gol del Poderoso fue de Didier Moreno, mientras que el del Deportivo Cali fue de Andrés Roa.

Juan José Peláez enfatizó en el buen progreso y desempeño que han tenido sus dirigidos. "Uno a veces es iluso, uno quiere que se jueguen 90 minutos como se juegan 20 o 30, pero no. Esto se está construyendo".

El entrenador antioqueño resaltó en el mal arbitraje que hubo por parte de Nicolás Rodríguez, no sólo hacia la última jugada que evitó la anotación de Juan Fernando Quintero. "El arbitraje estuvo malo, no fue un buen arbitraje. No sólo como terminó el partido con la norma de ventaja que aplicó durante todo el partido y en esa jugada no la aplicó. ¿Porqué no extendió en tiempo de reposición con toda la cantidad de golpes y lesiones? No erán tres minutos, sino cinco."

Después de estás declaraciones Juan José Peláez le cedió el micrófono por unos breves momentos a Eduardo Silva Meluk que continuó con el tema del arbitraje: "Es inaudito que esto nos pase en nuestra casa, porque es triste que venga un arbitro tan mediocre a pitar una semifinal del fútbol colombiano"

También Juan José hablo acerca del tema de los penales ya que Juan Fernando Quintero ha errado dos de estos y valoró otras opciones para el cobro desde los doce pasos. "Para el cobro hay varios, y eso se va a hablar con él. Toloza, Castro, Viola y Erramuspe cobran muy bien los penales"

Por último el entrenador de 58 años mostró algún malestar por el rendimiento del equipo. "No no salgo contento, esperaba más. Y en eso fue lo que trabajamos, en agresividad, presión alta y en tema de jugar por las bandas. Pero no tuvimos el desarrollo".

Independiente Medellín visitará a Atlético Bucaramanga el lunes 18 de septiembre a las 8:00 pm. Y jugará la vuelta de la semifinal contra el Deportivo Cali de visitante el 27 de septiembre, si logra avanzar enfrentará al ganador entre Patriotas FC y Atlético Junior.