Guillermo Celis no jugará con el cub 'embajador'

Gustavo Celis, jugador colombiano / Futbolred.com

El volante colombiano que milita en la Primera Liga de Portugal, fue descartado como jugador de Millonarios. Se rumoraba desde el lunes que Celis podría vestir la casaca 'embajadora', sin embargo su representante, Luis Felipe Posso aclaró que Gustavo "no quiere volver por ahora al fútbol colombiano" y que le ha expresado al presidente del Benfica su deseo de continuar con el equipo de Portugal.

“La opción ideal es que siga en Portugal, en otro club, con la idea de estar cerca al Benfica para poder regresar a ganarse un puesto. El escenario dos es ubicarlo en otro equipo europeo", dijo Posso al diario El Heraldo.

Celis, que desde el 2 de julio del año pasado esta en el Viejo Continente, ha tenido poca participación con el Benfica. Con seis partidos en total y cero goles, el colombiano piensa en tener un mejor semestre este nuevo año.

"A Guillermo lo contactó un directivo de Millonarios para decirle del interés que tenían en él. Guillermo le dijo que se comunicara conmigo, pero no lo han hecho. Yo llamé al Director Deportivo del Benfica, Rui Costa, quien me dijo que mañana (martes) íbamos a charlar con el presidente. Estaremos atentos a esa comunicación. Sin embargo, Guillermo no quiere ir a Colombia, quiere seguir en Benfica o en otro club de Europa. Eso se lo manifestaré al presidente del Benfica", expresó su representante.

El club capitalino y el equipo portugués firmaron hace poco un convenio deportivo por tres años, que busca una unión en la que se aprovechará para que el Benfica pueda abrirse paso en el mercado colombiano. Esto podría facilitar la negociación por Celis, sin embargo, en cualquier caso, Luis Felipe Posso, dependerá de la decisión del futbolista, quien ya manifestó su negativa.

Hoy se cierran el tema de pases a los equipos europeos, así que el representante del jugador de 23 años estará pronto pot definirse si se queda en Benfica o pasará a otro club del Viejo continente.