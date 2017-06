Matías de los Santos: "Cuando me llamaron no lo dudé"

FOTO: AS Colombia

El miércoles llegó a Bogotá el defensor central Matías de los Santos para ponerse a las ordenes de Miguel Angel Russo en Millonarios para afrontar la pretemporada.

Tras dejar a Danubio, el uruguayo arribó a la capital colombiana para hacer los exámenes médicos e iniciar los entrenamientos de preparación y acondicionamiento a la ciudad para estar a punto con los embajadores.

A su llegada al Aeropuerto El Dorado, De los Santos habló con la prensa y dijo que no lo pensó dos veces para llegar a Millonarios: "Me gusta su fútbol y es un lindo desafío. Sé que es un gran equipo en Colombia, lo seguí bastante y cuando me llamaron no lo dude".

Sobre su juego, el defensor afirmó que es bueno en el fútbol aereo y le interesa el buen trato de balón en el fútbol colombiano y en los azules, algo que consideró "una de las cosas primordiales para tener en cuenta".

Respecto a su nuevo entrenador, Miguel Angel Russo, el jugador de 24 años dijo que "él me explicó como es el fútbol de acá y a mí me gusta mucho; trataré de dar lo mejor por Millonarios".

Finalmente, sobre su compatriota Nicolás Vikonis, a quien tiene bien referenciado, estuvo hablando con él sobre la institución y la forma como se viene manejando.

Con la llegada de Matías de los Santos a préstamo por un año, son cuatro los extranjeros en el equipo, dejando por fuera la posibilidad de traer a alguno más del exterior que pueda conocer Russo.

Entra De los Santos y sale Arango

El mismo día que arribaba el uruguayo, Cristian Arango era anunciado como jugador transferido al exterior tras estar un semestre con Millonarios.

En un comunicado publicado en su página web, la institución embajadora anunció el traspaso del delantero al Benfica de Portugal, equipo que tiene alianza con los bogotanos y dejando una suma importante de dinero por la venta de sus derechos deportivos.

Arango jugó 12 partidos, con dos asistencias y tres goles en total, y las águilas serán su segundo equipo en el exterior luego de su paso por el Valencia de España.