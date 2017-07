Machado, otro 'embajador azul' en Europa

Google Plus

FOTO: Futbolete

Déiver Machado fue confirmado el lunes por Millonarios como nuevo jugador del Gent de Bélgica, club que compró sus derechos deportivos y tendrá los servicios del lateral izquierdo.

Por medio de un comunicado, los embajadores anunciaron la noticia, de la que se rumoraba hace semanas, de la salida del nacido en Tadó, Chocó, que tendrá su primera experiencia en el exterior.

Uno de los equipos que estuvo a punto de firmar con el lateral izquierdo fue el Alavés de España, que dirige Luis Zubeldía, pero al no tener espacio por la cantidad de 'extracomunitarios', no pudo cerrar su vinculación.

El jugador firmó un contrato por cuatro temporadas con los belgas, siendo el cuarto club en su carrera profesional tras pasar por Nacional, Alianza Petrolera y el cuadro azul, en éste último destaco tanto que consiguió pertenecer a las selecciones juveniles y olímpica.

"Millonarios FC le agradece su entrega y compromiso con la institución y le desea grandes éxitos en su carrera deportiva", fueron las palabras de agradecimiento de la institución bogotana con Machado, quien estuvo dos años y medio, anotando cuatro goles y más de 2.020 minutos jugados entre liga, copa y la CONMEBOL Libertadores.

En el aeropuerto, el nuevo jugador del Gent agradeció a los aficionados y al equipo por su tiempo jugando con la camiseta azul y esperando regresar para ser campeón: “Que muchas gracias por la motivación, por todo el apoyo que me brindaron desde que llegué aquí. Me voy en deuda porque mi sueño fue quedar campeón y no se pudo dar. Pero a donde esté los voy a llevar en mi corazón y espero regresar algún día para ser campeón con Millonarios”.

Junto al lateral, ya son tres los jugadores de Millonarios que partieron a Europa, ya que antes habían partido Cristian Arango al Benfica de Portugal por cuatro millones de euros y Óscar Barreto a prestamo al Rio Ave del país luso.

Con la ida de Machado al Gent, quedará el lugar para Felipe Banguero, el otro marcador de punta zurdo que estaba a la espera de su oportunidad desde enero, y quien ha sido titular indiscutible en los últimos tres juegos del semestre.