América de Cali vs. Millonarios en vivo y en directo online por la Liga Águila 2017 -2

Bienvenidos todos a esta transmisión del compromiso América de Cali vs Millonarios Fc por la novena fecha de la Liga Águila. Este partido se juega en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Estadio Pascual Guerrero de Cali - Foto: Noticiero 90 Minutos

Uno de los compromisos más atrayentes de esta fecha enfrentará a los 'embajadores' y a los 'diablos rojos', ambos con historia importante para el fútbol profesional colombiano.

El equipo 'escarlata' busca sumar puntos de local para alejarse de la tabla del descenso, a pesar de haber ganado contra Alianza petrolera, su más reciente derrota fue este miércoles cuando visitó a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, pese a ello el equipo mejoró en su juego, sin la fortuna de tener una buena definición.

MINUTO A MINUTO DE AMÉRICA DE CALI VS MILLONARIOS

“Lastimosamente, lastimosamente…”. Fueron las palabras que más repitió en la rueda de prensa del técnico Hernán Torres después de mostrarse impotente por no conseguir los tres puntos.

“Hoy no me voy tranquilo por el resultado, pero si por el funcionamiento. En los partidos anteriores éramos amarrados, el equipo se soltó a jugar fútbol”, sostuvo Torres.

Vive el partido entre América y Millonarios por VAVEL - Foto: Caracol Radio

Mientras tanto, Millonarios obtuvo la victoria el miércoles anterior contra Jaguares, después de conseguir los mismos tres puntos contra Equidad. Sin embargo, su técnico Miguel Ángel Russo dijo en rueda de prensa no haber quedado satisfecho con el modo de jugar del equipo. “Ganamos, pero quedó un sinsabor. Si bien fue el primer triunfo de local, no me conformo, no me alcanza. No quedé satisfecho con el juego. Tenemos mucha autocrítica y a seguir hacia adelante”.

“Había que ganar y lo hicimos, pero queda mucho aún y hay que seguir trabajando. Tenemos que manejar mejor los tiempos del partido y poderlo liquidar; además nos faltó pausa. Qué no jugamos bien, seguro, soy el primero en reconocerlo”, continuó Miguel Russo.

El último partido que disputaron, fue en Marzo de este año por el torneo apertura, donde los albiazules fueron los ganadores tres goles por cero en la ciudad de Bogotá.

último partido disputado entre América y Millonarios - Foto: Futbolred

MINUTO A MINUTO DE AMÉRICA DE CALI VS MILLONARIOS

La policía nacional ha dispuesto tres anillos de seguridad y mil hombres. Además no habrá ingreso de barras visitantes, camisetas de Millonarios y ningún objeto alusivo al equipo rival.

Bienvenidos todos a esta transmisión del compromiso América de Cali vs Millonarios Fc por la novena fecha de la Liga Águila. Este partido se jugará a partir de las 10:15 de la mañana en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y lo podrás vivir en VAVEL.COM