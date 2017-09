Gerente del Caracas F.C. sobre Faríñez: “La semana pasada fue determinante para tomar la decisión formal”

Google Plus

Gerente del Caracas Fútbol Club: “La semana pasada fue determinante para tomar la decisión formal”

Las últimas horas para Millonarios han sido movidas, pues el sábado visitará a Atlético Nacional por la fecha 12 de la Liga Águila 2017-II, en una jornada decisiva en las aspiraciones del club embajador en su clasificación a siguiente ronda; y porque este martes se confirmó un preacuerdo con el Caracas Fútbol Club de Venezuela para que el portero Wuilker Faríñez se vinculara al club azul en enero del 2018.

Sobre este preacuerdo, el Gerente del club venezolano Ricardo Padrón, habló con los integrantes del programa El Alargue de Caracol Radio la noche de este martes.

Padrón comentó el preacuerdo al que llegaron directamente los presidentes de ambos clubes, ya que Wuilker despertó un gran interés de varios equipos tanto del continente como a nivel internacional, para ya después decidir “tanto Caracas, como el jugador y la agencia del jugador (SecaSport), tomamos la decisión de la propuesta de Millonarios”.

El FPC como trampolín para Faríñez

Con apenas 19 años y un recorrido en el Mundial Sub20 con su Selección, Faríñez tiene “gran experiencia en competencias internacionales y en primera división con el club; evaluamos que el fútbol profesional colombiano va a ser un trampolín para el futuro inmediato de Wuilker”, pues así lo comentó el Gerente del Caracas, quien además manifestó que Wuilker “le va a brindar alegrías a la fanaticada de Millonarios y en corto tiempo va a dar un salto mayor también”.

Para la directiva del Caracas, saber de la grandeza que tiene un club como Millonarios fue determinante al momento de tomar el veredicto final. “Millonarios es uno de los clubes más importantes del país hermano y del continente, eso nos llevó a nosotros a darle un plus al tomar la decisión para tomar la oferta”, comentó Ricardo.

Wuilker llegará a Colombia en 2018

Los torneos para ambos clubes no han finalizado aún y en Colombia tampoco están abiertas las inscripciones para nuevos jugadores, por lo que Faríñez se unirá a Millonarios a principios de enero del 2018. “En este momento el jugador está en competición con nosotros acá, nuestro objetivo es clasificar a la Copa Libertadores 2018. Wuilker continuará con nosotros, culminará el torneo y ya firmado el preacuerdo, el 1 de enero de 2018 el jugador se reportará en Millonarios”.

Sobre el cierre de la entrevista, Padrón comentó cómo se sintió el portero al saber la decisión. “Wuilker es muy maduro, la tomó de la mejor manera, se emocionó, se puso contento; su principal objetivo es ser campeón acá y después asumir ese nuevo reto en Millonarios. Ya tiene un compañero y compatriota en el club (Jacobo Kouffaty), le ha hablado muy bien de la institución, sabe que va de una grande a otra grande”.

Enrique Camacho y las sensaciones azules

Además de las palabras de Padrón, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, también habló sobre lo que representa la llegada del jugador de 19 años.

“Realmente muy satisfactorio el acuerdo al que llegamos con el Caracas FC para la adquisición de los derechos deportivos de Wuilker Fariñez, excelente jugador con un presente maravilloso y naturalmente un futuro muy prometedor y que se incorporará en enero al equipo que disputará el campeonato del año 2018”, fueron las palabras a la página oficial del club azul.

Si bien no es un secreto la alianza deportiva que tiene Millonarios con el Benfica de Portugal y las muchas especulaciones por redes sociales sobre el supuesto fichaje en sí por parte del club portugués y no del colombiano, Camacho dijo lo siguiente:

“Esta contratación, realmente no tiene nada que ver con el Benfica, como se ha supuesto por algunas personas. Es una contratación totalmente independiente de Millonarios, para generar con ello el rediseño del equipo que se está estructurando y tener un equipo cada vez con mayor potencial de disputar los títulos porque en Millonarios realmente ganar no es lo mas importante, es lo único importante y en eso estamos trabajando muy intensamente”.

También desde Venezuela, Padrón mantuvo la misma postura del Presidente de Millonarios, diciendo que “nosotros no hemos recibido propuesta de Benfica, solo a través de los medios, pero no una propuesta formal; no la descartamos ni a ellos ni a otro club”.