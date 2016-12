Guía VAVEL Mundial de Clubes 2016: Jeonbuk Hyundai Motors

Google Plus

Foto: VAVEL Colombia | Jeonbuk Hyundai Motors acelera a fondo para lograr la victoria.

Uno de los equipos más populares de Corea del Sur estará presente en el Mundial de Clubes 2016. El Jeonbuk Hyundai, club fundado en 1994 por la multinacional automotriz, cuenta con una gran popularidad en su país, además de ser uno de los clubes más exitosos de Asia, en su palmarés cuenta con cuatro K- League, tres copas de Corea del Sur, una supercopa coreana, además de dos Ligas de Campeones de Asia (2006-2016).

Segundo Mundial de Clubes contra un viejo conocido

Foto: FIFA.com

Esta será su segunda participación en el Mundial de Clubes, en el 2006 también enfrentó al América de México, fue en cuartos de final y los mexicanos los vencieron 1-0 con gol de Ricardo Rojas. Como dato curioso ese partido se disputó un 11 de diciembre en Tokio, esta vez volverán a jugar el día 11, en la misma fase del torneo pero en Osaka.

Jugadores destacados

Foto: Photostream

Ricardo Lopes Pereira (foto): El extremo brasileño de 25 años es una de las principales figuras del equipo coreano. Con trayectoria en equipos regionales y divisionales de Brasil, llegó al Jeju United en 2015, este año fue contratado por el Jeonbuk donde convirtió 13 goles y seis asistencias en su primera temporada con el equipo 'motorizado'.

Lee Jae-Sung: El volante armador tiene como principal virtud su análisis de juego y pases a gol. Con 11 asistencias en la Liga es el principal apuntado para que emigre al fútbol europeo. Varios clubes ingleses y alemanes están tras sus pasos.

Kwon Sun-Tae: El arquero coreano pasa por un momento estelar. Elegido como el mejor arquero de su liga, Tae se perfila como el dueño del arco en su Selección. Sus atajadas le han significado puntos y partidos cruciales.

Camino al Mundial

Jeonbuk ganó su cupo a la AFC Champions League siendo campeón de la K-League en 2015, integró el grupo E donde enfrentó al Tokyo FC, Jiangsu Suning y Binh Duong. Con 10 puntos clasificó primero a los octavos de final, allí enfrentó al Melbourne Victory, con un 3-2 en el global, en cuartos de final su rival fue el Shanghai SIPG al que liquidó con un 5-0 en la vuelta. En semifinal, el Seúl FC era su rival, con un 5-3 en el global accedió a la Gran Final donde lo esperaba el Al Ain de Emiratos Árabes, en una serie complicada los coreanos vencieron en el global por 3-2, siendo fundamental el triunfo conseguido como local.

El próximo domingo 11 de diciembre será el debut del la 'máquina verde' ante el América de México, el partido se disputará en el estadio Nagai de Osaka a las 5:30 am (hora colombiana), de superar al equipo azteca, Jeonbuk enfrentará al Real Madrid en Yokohama el jueves 15 a las 5:30 am (hora colombiana) por un lugar en la Gran Final o el tercer puesto que se realizará en esta misma ciudad el domingo 18 a las 5:30 am (hora colombiana).