Carta a los 'canteranos'

Hace dos semanas, Atlético Nacional se quedó con el campeonato nacional sub-19. | Foto: FCF

Hoy hay buenos motivos para sacar unos minutos y dedicarselos a ustedes, señores. Hoy, como conjunto, más allá de las experiencias individuales que cada uno haya podido vivir recientemente, afrontaron y encararon una de sus primeras vivencias como profesionales en equipo.

Ustedes hoy fueron Atlético Nacional, ese club reconocido, respetado y con un nombre cada vez más mencionado en distintas latitudes del planeta.

Quiero que sepan que me siento orgulloso de todos y cada uno de ustedes por ser representantes con abundancia de dignidad de los colores y escudo que portamos en el pecho, con un amor imposible de describir; jornada tras jornada, partido tras partido, torneo tras torneo. Vendrán muchos más.

Como esto es fútbol de alta competencia, fútbol profesional, sí quiero exigirles algo: Les demando que conserven la frente en alto, la convicción intacta en sus capacidades y la motivación latente que cada día los ha llevado a ser mejores.

Recuerden que esta opción de representar a Atlético Nacional se gana, no es gratis ni es un regalo; nadie más que ustedes les otorgó tal distinción. No en vano, son sus nombres y no los de otros tantos que han soñado con portar estos colores, los que engrosaron la lista de privilegiados que hoy se encargaron de representarnos.

Gracias a ello hoy recibieron esta oportunidad; gracias a ello nosotros, sus hinchas —sí, de ustedes—, tuvimos la oportunidad de deleitarnos con su fútbol que porta con altura los valores más sagrados de la identidad y el ADN de Atlético Nacional: Respeto por el balón y por su buen trato, apostando siempre por proponer e ir al frente sin negarnos una gota de sudor.

Solidaridad y compromiso con los compañeros, con el colectivo y con la idea asociativa de unir esfuerzos para ser cada vez más grandes. Reflejo de lo que siente su pueblo, de lo que la historia escrita de esta institución comanda. Como profesión, el fútbol no es tan diferente de muchas otras áreas que llevan un proceso.

Ustedes se han preparado durante años para este momento en el que les está llegando la hora de graduarse y ejercer como profesionales. Lo de hoy es un exámen, una oportunidad, un reto y sobre todo, un intensivo de experiencia.

Hoy ustedes son mejores futbolistas que ayer, no tengan ninguna duda de ello. Valoren este aprendizaje y nunca lo vayan a negar, pues esto hace parte de la construcción de todo el éxito que lograrán en el futuro.

Recuerden con honor al rival, que los respetó en cada instante del encuentro, tratándolos exactamente con la misma seriedad, sentido de oportunidad y competencia que lo hace cualquier oponente cuando sale a enfrentar a Atlético Nacional, sin reparar en sus nóminas.

Hoy ustedes fueron dignos de su respeto. Por último, pero no menos importante, gracias por permitirle a esa avanzada que está en Japón, partir por el objetivo y la distinción más grande que puede ofrecer el fútbol a nuestra institución: ser Campeones Mundiales.

De este reto también hacen parte, pues la confianza en ustedes es tal que, sin importar el resultado, sus compañeros viajaron con la seguridad de que Atlético Nacional estaría bien representado. Y no fue de otra manera; estuvo bien representado con altura y profesionalismo.

La crítica y el elogio, ambos, sin excepción, asúmanlos y adóptenlos según de quien provenga. Gracias de nuevo. Lo de hoy fue un mensaje. Hoy triunfó el fútbol, hoy triunfó el espíritu de Atlético Nacional y de quienes lo amamos, por encima de la mezquindad de unos pocos que, con corbata y soberbia dirigen como dueños absolutos los destinos, momentos y realidades de nuestro deporte.