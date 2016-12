Macnelly Torres:"Nacional está dispuesto a darlo todo y pelear por el tercer puesto"

Macnelly Torres espera terminar este gran año con el tercer lugar del Mundial de Clubes. | Foto: EFE

Macnelly Torres habló con los medios de comunicación este viernes, luego del entrenamiento en Yokohama Japón, donde Atlético Nacional el próximo domingo enfrentará al Club América de México por el tercer lugar del Mundial de Clubes.

El barranquillero optó por darle la vuelta a la página de la mala noche ante Kashima y espera con muchas ganas el duelo ante las 'águilas'.

La derrota ante los 'astados' "ha sido un golpe muy duro para nosotros. No estaba dentro de los planes perder, pero esto es el fútbol y hay que aprender. Hay que dejar eso atrás y salir a pelear el tercer puesto. El grupo está dispuesto a darlo todo frente a América de México", afirmó el volante 'verdolaga'.

"Sentimos la eliminación muy reciente porque era una ilusión grande. No se si el grupo haya hecho duelo a esta derrota, yo no. Hay muchas cosas dando vueltas en mi cabeza, fue una derrota abultada, que no va con lo que fue el trámite del juego. Erramos muchas opciones de gol y ellos con la nueva tecnología se van en ventaja. Al final nos hacen dos goles cuando estamos desordenados. Hay que mejorar porque no podemos terminar como terminamos", agregó Macnelly.

'Mac' también opinó sobre el VAR o 'videoref', tecnología implementada en esta competencia para sacar de dudas a los jueces en algunas situaciones del partido.

"He visto que hay muchos comentarios y mucha gente especialista ha analizado y ha aportado sus opiniones. Es algo que nos advirtieron, pero no lo hemos analizado. Hay muchas cosas que nos perjudican. Cometimos un error porque nos lo habían dicho", indicó.

Finalmente, Torres le envió un mensaje emotivo para la hinchada colombiana presente al otro lado del Mundo. "Hay que pensar el domingo y darle una alegría a la gente que se movilizó desde Colombia", concluyó.