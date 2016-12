Franco Armani, el 'cerrojo verde' continuará en 2017

Franco Armani: "Hay rumores, pero mi cabeza está en Nacional". | Foto: Atlético Nacional

Cada vez llegan los mercados de pases, es inherente que se hable de la partida de Franco Armani, el arquero argentino es una de las 'joyas' que tiene Atlético Nacional. Bastión del arco 'verde', Armani deshechó ofertas de grandes clubes en Suramérica y México para continuar su legado en el equipo antioqueño.

Luego de llegar procedente de Japón donde disputó el Mundial de Clubes, el foco de atención eran sus palabras de donde podría continuar. Por un lado, su representante Martín Araoz hablaba en Argentina que tenía una oferta de Boca Juniors para hacerse a sus servicios, mientras que el club colombiano desmentía esos rumores.

Con una Copa Libertadores y un tercer lugar en el 'mundialito', Armani dio un parte de tranquilidad a la hinchada 'verde'; “Fue un año maravilloso para nosotros, de grandes triunfos, de gloria. Se dio gracias al trabajo, sacrificio, mantener una base de jugadores y la unión del grupo porque de verdad que este equipo es una familia”, comentó el santafesino a los micrófonos del programa Mi Nacional.

El argentino con pasaporte italiano tiene un gran anhelo de jugar en el viejo continente. Sin embargo, su realidad está con el equipo antioqueño donde se siente a gusto, además que continúa con los trámites de nacionalizarse para en algún momento ser tenido en cuenta por la Selección Colombiana.

“No estoy enterado de nada. Si no hay ofertas, no puedo ir a ningún lado. Hay rumores, pero mi cabeza está puesta en Nacional. Es como a mitad de año cuando arrancó lo de River Plate. No me preocupo, estoy cómodo en el club, me brindan todo y mientras esté acá, quiero seguir cosechando triunfos”, explicó Armani.

Finalmente, el arquero expresó el sinsabor de no haber podido disputar la final del Mundial de Clubes con el Real Madrid. Sin embargo, la experiencia y los logros de este año no se opacan. Ahora para Franco viene un periodo de vacaciones hasta el 16 de enero donde deberá presentarse a la pretemporada de Atlético Nacional.