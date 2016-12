Víctor Marulanda: "Estamos trabajando dos o tres posiciones"

Google Plus

Víctor Marulanda busca tener equipo competitivo para defender el título de la Copa Libertadores

“Estamos trabajando dos o tres posiciones”, aseguró el directivo verdolaga al hablar de los posibles refuerzos que llegarían a Atlético Nacional, incluido el volante samario Aldo Leao Ramírez, quien se dice estaría presentando mañana los exámenes médicos para unirse al equipo 'verdolaga' por un año.

“Llaman y llaman pero no hay nada oficial, mientras que no haya algo oficial no va a pasar nada”, declaró Marulanda en cuanto a los rumores de las salidas de algunos de los referentes del equipo, como Miguel Ángel Borja. En cuanto al venezolano Alejando Guerra, el dirigente reconoció un preacuerdo con el club brasileño, el cual se definió esta noche y quedó oficializado por parte del Palmeiras.

"Queremos un equipo competitivo, buscamos que jugadores del segundo y tercer equipo y algunos juveniles tengan más minutos y más juego, por eso estamos mirando la posibilidad de buscarles equipo", explicó Marulanda.

El también ex jugador de Atlético Nacional en la década de los 90, desmintió los rumores que relacionaban al juvenil Juan Pablo Ramírez con el Atlético Bucaramanga, “Creemos que Juan Pablo va a tener un gran año, pensamos que se va a consolidar y le competirá a jugadores como Macnelly Torres que son de primera categoría en el continente”,afirmó.

“Nacional siempre ha mantenido como una base, procuramos tener jugadores que le dan solidez a la estructura, importantes en el andamiaje del club y lógicamente el que salga Nacional lo sustituirá con un gran interés de acierto”, sostuvo.

Los refuerzos que el campeón de la edición 2016 de la Copa Libertadores busca son de mitad de cancha para arriba y según palabras del dirigente, estarán con el equipo antes de iniciar entrenamientos, entre el 12 y 16 de enero.

En cuanto a nombres, Marulanda descartó (por el momento) al peruano Óscar Vílchez, quien estuvo en carpeta hace seis meses y aseguró que esta semana se definirá el futuro de los jugadores que este último semestre estuvieron prestados a otros equipos como Cristian Palomeque (con salida definida al Real Cartagena), David Castañeda y Miller Mosquera.