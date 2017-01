Miguel Borja: "No tengo afán de irme"

Google Plus

Miguel Borja demostró su categoría siendo goleador en Cortuluá y Nacional. | Foto: EFE

Rey de América 2016, goleador de la Liga Águila 2016-I, campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, estos y otros logros más coleccionó en 2016 Miguel Ángel Borja, quien le debe todos sus logros a Dios y a los dones que le ha dado para jugar al fútbol. El cordobés es modesto ante su talento y no se cree lo que medios como la FIFA lo cataloguen como la nueva 'joya' del fútbol colombiano, o inclusive, que le digan que es el sucesor de un ícono como Carlos Valderrama.

Borja, quien estos momentos continúa de vacaciones en su natal Tierralta Córdoba sacó unos minutos para dialogar con el programa 'El Alargue' de Caracol Radio. Donde analizó su gran momento, proyectó lo que quiere en este 2017 y hasta habló de cocina. Todo un gourmet del gol, quien acepta que no sabe en este arte, pero si en el de entregar pases a la red.

"No entiendo porque me comparan con el 'Pibe', si el jugaba en otra posición, aunque es una bendición estar en ese estatus. Estoy agradecido con Dios por el año que pasó, espero que este 2017 sea mejor", comentó Miguel Ángel ante el artículo que ayer FIFA le dedicó en su portal.

El delantero cordobés dice estar tranquilo en el equipo 'verde', "yo tengo dos años y medio de contrato todavía con Nacional, la hinchada me quiere demasiado, los directivos, el profe. No tengo afán de irme. Si sale una buena opción, tomaré la mejor decisión", expresó.

Borja admitió que hubo una oferta del fútbol europeo por sus servicios. Sin embargo, "Nacional no la quiso mucho. El equipo no me quiere dejar ir y eso es complicado salir. Nacional quiere lo mejor para mí, yo estoy tranquilo", indicó.

Ante la calidad del fútbol local, Borja explicó que "el estatus que tiene el fútbol colombiano no lo tiene ni México, ni Argentina ni Brasil. Cualquier jugador que juegue en Colombia puede llegar a Europa. Nacional quiere ser potencia suramericana y no quiere vender los jugadores aquí".

Con la mente puesta en este nuevo año y en su futuro, Miguel Ángel dejó claro su deseo en las toldas verdes. "La idea es volver a ganar la Libertadores. Queremos pelear finales nuevamente, debemos prepararnos, lo que se viene este 2017 es muy importante, son cosas muy buenas. El mercado de verano es el más fuerte entonces le apunto a esa opción".

Ante la posible llegada de jugadores como Harold Preciado o Hernán Barcos, jugadores que le podrían pelear su posición de '9', Borja se mostró tranquilo y comentó que "son decisiones que toman los directivos. Nacional tiene más de tres torneos, el año pasado nos quedamos cortos de nómina y por eso la dirigencia quiere traer más jugadores".

Para este 2017, Borja develó su mayor deseo; "Le pido a Dios que me tenga libre de lesión, lo que quiero para este año es de romper el récord que tuve en 2016 para ser tenido en cuenta en la Selección. Tengo muchas ganas de demostrar lo que he hecho en el club con Colombia".

Precisamente sobre el tema de la 'tricolor' donde ya estuvo tanto en el equipo olímpico como en la de mayores ante Uruguay, el cordobés analizó que "en estos momentos la Selección está fuera del Mundial, pero estoy convencido que tiene todo para clasificar".

Recordando su bajo nivel en el pasado Mundial de Clubes, Borja encaró como lo hace en la cancha."Cuando no se consiguen los objetivos salen los interrogantes, nos quisimos cuidar, quizás se podía llegar con más ritmo y eso cuesta, pero no hay excusa. Quizás se nos de más adelante".

En cuanto a la cocina, espera a su amigo y representante Ignacio Martán mañana en su finca de Tierralta con un 'conejo a la fricasse', un plato muy típico de su región. Borja admite que no sabe cocinar, aunque espera que le guste al gerente del Cortuluá. "Con 'Nacho' hablamos mucho, es un gran amigo". Finalmente, Borja comentó que el 15 de enero debe regresar a Medellín para comenzar la pretemporada con Nacional el jueves 16.