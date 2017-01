Iván Velásquez: "Dirigir es una experiencia hermosa"

Google Plus

Iván Velásquez se radicó en Ibagué donde hace tres años está al frente del proyecto 'Atlético Ibagué'. | Foto: VAVEL

"Para mi es un gran placer estar por acá vivir esta fiesta que está diseñada, pensada y ejecutada para los niños, que vivan un buen festival y disfrutarla al máximo", así arrancó la charla Iván Velásquez, el cartagenero que algunas vez jugó en Antioquia con Atlético Nacional e Independiente Medellín, pero donde fue ídolo eterno en el Deportes Tolima, donde echó raíces y ahora se siente un tolimense más.

Grato fue encontrarme al 'champeta' por la cancha Marte #1 en su rol de entrenador. Camiseta de la Pony Fútbol, gorra del Atlético Ibagué (su club) y una amabilidad como cuando rompía redes hace menos de un quinquenio.

Antes de disputar el encuentro en el que su equipo Hacienda Piedra Pintada enfrentaba a Fundación Bavaria por el grupo A masculino. Velásquez hizo una pausa y nos regaló unos minutos a VAVEL.com

"Tengo a cargo el proyecto Hacienda Piedra Pintada, en realidad se llama Atlético Ibagué y llevamos tres años de funcionamiento, llevamos un muy buen proceso", explicó el otrora goleador del 'vinotinto y oro' por allá en la década de los 2000.

El ex Quilmes, Caracas entre otros se siente muy contento con este proyecto donde forja jugadores desde los semilleros hasta la categoría 99.

Es ineludible preguntarle la diferencia entre ser entrenador o jugar, algo obvio, pero que en los ex jugadores es interesante conocer sus respuestas.

"Es distinto, incluso es más tensionante porque dependes de los niños, de los jóvenes. Trabajas en la semana pero el día del juego ya no puedes hacer más nada sino estar en la raya y apenas dar alguna instrucción. Cuando uno ingresa puede hacer algo, ahora no. Dirigir es una experiencia hermosa, aprendes cada día de estos muchachos, a estar alimentando sus sueños. No tiene precio influir para bien en la vida de un ser humano", expresó.

Con la madurez que dan los años, explicó como debe el fútbol mezclarse con la personalidad de los niños y niñas que comienzan a forjar una carrera deportiva.

"No solo el fútbol, el deporte debe estar integrado a todos los aspectos de la vida de la persona. Que se pueda mezclar bien con la sociedad. Todo va ayudando al crecimiento de la persona. Para nosotros es un orgullo poder estar en el Festival de festivales", indicó.

Finalmente el tema Atlético Nacional tenía que ser mencionado. Para 'champeta' la labor de los 'verdolagas' es más que sobresaliente. "Se vienen grandes cosas, tienen un gran proyecto y están haciendo las cosas bien. Es de admirar seas o no hincha".

"Nacional es una institución bien conformada, muy estructurada. Están viviendo una madurez dirigencial, a medida que se hacen buenos resultados, si se tiene un buen sistema, los resultados van a llegar. Como está conformado el equipo, en especial la persona, hace que el jugador rinda en la cancha".

Como casualidad el equipo de Velásquez juega este Festival Pony Fútbol de verde, ayer goleó 8-0 y se perfila como uno de los equipos a vencer en este torneo de chicos para grandes. | Foto: Los Paisitas

Con pie derecho arrancó Piedra Pintada, goleó 8-0 a Fundación Bavaria y picó en punta en el grupo A. Su próximo partido será el martes ante Envigado quien venció por la mínima a Fuente Clara.