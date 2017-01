Los Rambal, legado 'verdolaga' en el Festival Pony Fútbol

Google Plus

Juan José y Jair se dieron el lujo de mostrar sus destrezas con el balón en la mítica cancha Marte #1. | Foto: VAVEL

Todos recordamos a Jair Rambal por esa jugada desde el sector derecho del costado norte en el Atanasio Girardot instantes previos al segundo y definitivo gol de Óscar Echeverry para darle un nuevo título al Atlético Nacional en el año 2005. Doce años después de aquel logro y ya viendo el fútbol desde la línea de cal, el ex jugador 'verdolaga' asistió este lunes a la cancha Marte #1 para acompañar a su hijo, Juan José quien juega en Atlético Nacional.

"Es algo lindo, son niños que tienen sueños como nosotros los tuvimos cuando comenzamos. Es un torneo que lo ve todo el Mundo. Muchos jugadores de nuestra Selección Colombia pasaron por aquí, algunos fueron mundialistas", expresó este orgulloso padre que aconseja para que Juan José cumpla su sueño de ser futbolista.

Jair Rambal ahora se dedica a la formación deportiva de niños en Estados Unidos. | Foto: VAVEL

Feliz y orgulloso por los pasos que comienza a dar su hijo en este torneo, explicó que "los niños, son un poco más ansiosos, manejan mucho el nerviosismo. A medida que pasa el tiempo ellos van asimilando mejor".

"Mi papá me motiva para ser el mejor, que no importa si soy titular o suplente, que entregue toda", comentó el volante 'verdolaga' quien debutó en el empate sin goles ante Itagüí.

Sobre su experiencia futbolística, Juan José está desde el año pasado en Atlético Nacional, calificó muy bien a sus compañeros. "Estar en este torneo es un sueño muy grande, desde los cuatro años quería estar acá", comentó.

Otros equipos por donde pasó Juan José, fue la filial de River Plate en Medellín, Integrados, además de jugar en Estados Unidos, donde estuvo un año.

Juan José Rambal juega de extremo derecho, sueña con ser futbolista profesional. | Foto: VAVEL

Sobre su estadía en Norteamérica,"jugué en canchas pequeñas, es bueno jugar pero no mucho. Eran canchas de fútbol siete. No puede aprender mucho el idioma", indicó.

Su padre, feliz por verlo jugar en la cancha Marte #1 explicó que "sus comienzos fueron en Estados Unidos, tuve la oportunidad de dirigirlo y salimos campeones".

"Hace cuatro años no lo veía, estoy radicado en Nueva York. Pero mi hijo me manda sus videos y hablamos mucho. Ojalá pueda cumplir su anhelo de llegar al fútbol profesional", añadió el ex jugador de Nacional, Equidad entre otros.

Jair le sigue apostando a los niños en su formación deportiva. "Con Johana Montejo y Harold Martínez, estoy al frente de un proyecto llamado North Star Academy. Es una escuela de fútbol donde les enseñamos a los niños a competir con valores", comentó Jair.

Nuevamente agradeció a la Corporación Los Paisitas por apoyar esta clase de torneos. "Es algo maravilloso, los jugadores que están ahora en Nacional saben donde están y hacia donde quieren llegar. Que sigan cosechando fútbol y darle oportunidad a los jugadores que vienen de las divisiones inferiores", explicó.

Jair se refirió al gran momento que pasa Atlético Nacional, un equipo que le tiene un gran cariño. "Los triunfos se viven con mucha pasión, mucha alegría, da nostalgia estar lejos de tu país, de Antioquia. Espero que este año sea mejor que el anterior".

Finalmente, Juan José le dejó un mensaje a los niños que sueñan con pisar el terreno de la cancha Marte #1. "Sueñen con eso, entrenen todos los días y jueguen cada partido como si fuera una final".