Dayro Moreno: "Ponerse la camiseta de Atlético Nacional es un reto muy importante"

Google Plus

Dayro Moreno viene de ser el goleador del Torneo Apertura 2016 con 11 goles. | Foto: AFP

Dayro Moreno llegó ayer a Colombia para cerrar su préstamo a Atlético Nacional por un año con una opción de compra. El tolimense vuelve al fútbol colombiano tras defender a los Xolos de Tijuana de la primera división de México y es uno de los refuerzos más importantes del torneo colombiano.

Hoy se realizó las pruebas físicas en Cedimed del Centro Comercial El Tesoro, al finalizar la misma habló con Paisadeportes. "Esto para mi carrera va a ser importante porque sabemos que vestir la camisa de Nacional como jugador lo llena de satisfacción y más ahora que los últimos años ha ganado títulos importantes en Colombia", dijo.

Además confirmó que no era la primera vez que el cuadro colombiano lo buscaba. "Hablé con el presidente (Juan Carlos De La Cuesta y la quinta es la vencida". Moreno siempre fue un anhelo de los 'verdes' y en todos los mercados de pases se mencionaba su nombre para reforzar al equipo.

Dayro Moreno ha sido bota de oro cinco veces. Dos en Once Caldas y Millonarios y una vez en Tijuana. Rescató la importancia que tuvo la obtención de la Copa Libertadores 2016 para volver a Colombia. "La verdad que Nacional ha representado muy bien a Colombia en el torneo local e internacional y cuando quedó campeón de la Libertadores el fútbol colombiano se valorizó un poco más. Tengo que ratificar lo bueno que vengo haciendo y llego a una institución muy grande porque ponerse la camiseta de Atlético Nacional es un reto muy importante".

Recientemente, Dayro volvió a estar en la consideración del director técnico de la Selección Colombia, José Pékerman, y Atlético Nacional le puede ayudar a consolidarse en el combinado 'tricolor'. "No vengo con esa mentalidad, pero Nacional es un equipo que abre las puertas a la Selección. Uno se gana la convocatoria trabajando".

Dayro se fue de Colombia siendo un extremo, pero según sus propias palabras ahora puede desempeñarse por el centro del ataque. "En México me estaban usando por derecha, izquierda y medio nueve como se dice allá, que es por el centro. Primero vengo a ganarme el puesto en el once titular y jugaré donde me disponga Rueda".

Para finalizar se mostró feliz por el apoyo que le han dado los hinchas de Nacional. "Estoy muy agradecido con los hinchas de Nacional por toda esa confianza que me tienen. Me toca a mí rendir con goles y buenas actuaciones porque para eso me trajeron", comentó.

Algunos datos sobre Dayro Moreno

Su último club en Colombia fue Millonarios, donde jugó entre 2013-14. | Foto: Colprensa

- 464 partidos jugados en clubes con 198 anotaciones.

- 30 partidos jugados en Selección Colombia con 3 tantos.

- Militó en clubes como Once Caldas, Atlético Paranaense, Steaua Bucarest, Club Tijuana, Junior y Millonarios.

- Hasta el momento ha marcado cuatro tripletas en su carrera.

- Salió goleador del torneo colombiano en cuatro ocasiones y del mexicano en una ocasión (actual goleador).

- En su palmares cuenta con dos ligas colombianas, una Copa Libertadores y un campeonato Sudamericano Sub-20.