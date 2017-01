Juan Pablo Ángel: "Siempre me ha interesado la parte técnica y ahora tengo esta oportunidad"

Google Plus

Juan Pablo Ángel completó una semana de trabajos con el cuerpo técnico de Atlético Nacional. | Foto: Atlético Nacional

Son muchos los casos de ex jugadores que se ponen la sudadera y comienzan a dirigir, algunos a los pocos días de haber 'colgado los guayos', otros se toman su tiempo y comienzan a recorrer el camino técnico, el éxito no siempre está garantizado por la brillantez dentro del campo de juego.

Juan Pablo Ángel fue uno de los grandes jugadores que tuvo Atlético Nacional, dos ciclos colmados de títulos y donde su nombre ha quedado en la memoria de los hinchas 'verdolagas', para saber su sensaciones del antioqueño bajo el cuerpo técnico en la primera semana de trabajos en la pretemporada 2017, habló en el programa El Alargue de Caracol Radio donde detalló el vínculo que mantiene con el equipo de sus amores.

"Se le sugirió al profe Reinaldo (Rueda) que si quería tener un complemento en la parte técnica y me escogió. Conozco perfectamente a la institución, siempre me ha interesado la parte técnica y ahora tengo esta oportunidad. Ha sido fácil trabajar con el grupo porque ya nos conocíamos", comentó Ángel.

El ex delantero de Aston Villa, River Plate, entre otros destacó la labor de la junta directiva en mantener la base del equipo que ha conquistado varios títulos nacionales y continentales. “El compromiso de la dirigencia en mantener lo que viene haciendo este club en los últimos cinco o seis años, entendemos las exigencias que se han adquirido y esperemos que con una buena pretemporada logremos grandes cosas”, indicó.

Sobre su labor técnica, resaltó pese a que no tiene estudios completados, aprende cada día y lo disfruta. Además, “en la cancha es donde tengo más influencia en los jugadores. La finalización y los ataques es donde voy a tener una mayor participación, el equipo en esa parte está siendo muy competitivo”, explicó.

Juan Pablo habló sobre el buen grupo de jugadores. “Es un reto muy difícil reunir varias personalidades en un plantel exitoso. El reto más importante es que el grupo tenga unas normas de convivencia y comportamiento, mientras entiendan las responsabilidades y obligaciones se pueden conseguir logros”, expresó.

Juan Pablo Ángel aconsejó a jugadores como Sebastián Pérez y Steffan Medina quienes ahora militan en la liga argentina y mexicana luego de ganar varios títulos con Nacional, ellos lo veían como un padre, a lo que Ángel contestó; “lo de papá es que me veían más viejo, con unos tuve más empatía, atendieron mis consejos y pudieron llegar lejos”.

Sobre su hijo Tomás, actualmente en las divisiones menores de Atlético Nacional, Juan Pablo destacó que tiene más talento que el, además; “la tarea como padres es acompañarlo, enseñarles lo que aprendí, que cometa menos errores. Tiene 13 años y comienza a definir si se va a dedicar al fútbol o no. El tiene mucho más talento que yo, ahora verlo como papá los partidos recuerdo todo lo que yo viví y me emociona mucho”.

Finalmente, Ángel se refirió al presente integrando el cuerpo técnico del equipo y como se ve en un futuro. “No me he imaginado nada, sigo disfrutando el día a día. Ojalá Reinaldo Rueda cuando regrese encuentre con un grupo muy bien y por nuestra parte trabajar muy bien”, además agregó que "tengo amistad con Reinaldo, nos conocemos de toda la vida, le cuento diariamente lo que sucede en el equipo, el nos aconseja y brinda sus observaciones”, concluyó.