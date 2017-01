¿Qué cuentan los jugadores que se fueron de Atlético Nacional como campeones de América?

Google Plus

Parte de los ingresos recibidos por Atlético Nacional en el 2016 estuvieron marcados por la venta de jugadores.

20 jugadores pisaron un campo de juego, de forma significativa, con la camiseta de Atlético Nacional para la Copa Libertadores 2016, año en el que el 'verdolaga' se alzó con su segundo título en este torneo.

14 jugadores fueron la base durante todo el torneo. 4 se fueron en la pausa de la competición por motivo de la Copa América Centenario. Y otros 2 se sumaron para los partidos semifinal y final. Ya con la Libertadores ganada en su palmarés, se fueron en total 6 jugadores del plantel base. Hoy hacemos un repaso sobre aquellos que se fueron y que hacen parte de la más grande historia Atlético Nacional.

Los buenos buenos

Dávinson Sánchez: Llegó de las divisiones inferiores a suplir la importantísima ausencia de Oscar Murillo, quien ya sumaba 3 años siendo la pareja de Alexis Henríquez en la defensa. Fue una de las apuestas juveniles de Reinaldo Rueda que dio sus frutos de forma exagerada. Terminó la primera etapa de la Copa con 19 años, siendo titular en todos los encuentros. Después fue vendido al Ajax de Holanda, y se quedó para ganar la copa. Ya con 20 años la levantó.

Lo cierto es que su adaptación en Europa fue veloz. Hoy es titular indiscutido del equipo, que está segundo en la liga holandesa y clasificado en los dieciseisavos de la UEFA Europa League. Ajax disputó 25 partidos en la primera parte de la temporada, entre la Eredivisie y la Europa League. Dávinson hizo parte de 22. Con el 5 en las espalda, como si fuera poco, Sánchez ya está en Europa triunfando.

Jonathan Copete: Un caso atípico este. Cierto sector de la hinchada verde lo resistía. Por la banda izquierda estaban los talentosos Andrés Ibargüen y Marlos Moreno, pero aún así el titular era Jonathan Copete. Sus tropiezos, juego aparatoso y pocas oportunidades de desborde por la banda eran las causales del malestar del hincha frente al ADN futbolístico de Nacional plasmado en este jugador. Lo cierto es que su apoyo en lo defensivo y su capacidad física hicieron que se volviera en una pieza clave del esquema de Rueda. Hasta tuvo la suerte de anotar goles. Contra Sporting Cristal, Huracán y Peñarol hizo presencia.

Su salida al Santos se efectuó durante el receso de la Copa. Siguiendo con el trato, la afición recibió de forma grata su venta al fútbol brasileño. Lo que no sabían es que estaban vendiendo al que sería una de las próximas figuras del equipo que tuvo a Neymar y Pelé. Dorival Junior lo ubicó como titular y ha cumplido: 31 partidos jugados, 12 goles y 5 asistencias. En redes, los aficionados 'aurinegros' lo han llamado ‘Copelé’ o ‘Copeterror’. Como sea que lo quieran llamar, el jugador llegó a rendir y cumplir expectativas.

Los que rindieron

Alexander Mejía: El Capo. Aún lo extraña la hinchada paisa. Se quedó a ganar la Copa Libertadores, y lo logró. Su partida se dio al León de México, quienes para el final de la competición suramericana, ya habían disputado 3 fechas. Alex Mejía acabó el 27 de julio siendo campeón de la Copa y a los 9 días estaría ingresando como titular en el 3-0 contra Monterrey; solo duró 14 minutos pues una lesión lo privó de continuar el partido y la siguiente fecha.

De resto, en los siguientes 12 partidos fue el dueño del medio campo. Su equipo logró entrar a las fases finales en la octava posición, le tocó el Xolos de Tijuana –equipo que lideró todo el torneo con Dayro Moreno (hoy en Atlético Nacional)–. Lograron eliminarlo, pero El Capo sufrió de una lesión que le impidió estar en las seminales contra Tigres. Allí perdieron. Y posteriormente Tigres fue el campeón del torneo. Actualmente se está recuperando de una cirugía en su tobillo derecho, se espera que en 2 semanas vuelva a estar a punto para esta temporada que ya inició en México.

Con los que no pasó nada

Víctor Ibarbo: Pilar fundamental de la primera parte de la Copa Libertadores de Nacional. Por él, el esquema de ataque en Nacional fue poesía pura. Algo indescifrable para los rivales. Pero a la afición se le olvidó todo eso, culpa de la displicencia que alcanzó a mostrar cerrando el semestre. En la celebración de la Copa, Alcatraz García no se olvidó de él, y portó la camiseta con la dorsal 14 que utilizó Ibarbo.

No hizo parte de la segunda parte de la Libertadores. Su destino fue Grecia, en el Panathinaikos. Su equipo fue eliminado en fase de grupos de la UEFA Europa League, jugó en 9 de los 10 partidos que disputaron los griegos, anotando 3 goles. En liga participó menos, pues de 17 encuentros solo hizo parte de 8 y aportó 1 asistencia. Y en copa, jugó 2 de 4. Los otros dos se han disputado en diciembre y enero, eso marca la búsqueda a un nuevo destino el cual dicen los medios, será Italia. Todo ello indica que no cumplió con las expectativas con las que viajó. Una lástima.

Marlos Moreno: La Copa Libertadores siempre presenta joyas. Jóvenes estrellas que la rompieron toda, y que por consiguiente, la vitrina que presenta el torneo posibilita su paso rápido a Europa. El 2016 presentó a dos: Marlos Moreno, del campeón Nacional, y José Angulo, del sorpresivo subcampeón Independiente del Valle. Este último iba camino a España, hasta que una prueba de antidoping dictaminó que tenía sustancias de cocaína durante la final de la Copa. Y hasta ahí llegó lo de joya, el negocio con Granada FC se cayó.

Marlos Moreno, por su parte, fue contratado por el Manchester City. Guardiola, o sus ojeadores; quién sabe. 20 años. Para la adaptación a Europa fue a préstamo al Deportivo La Coruña. Ya lleva 6 meses y nada que se adapta, tristemente. Es el más joven del plantel. Ni un solo gol, ni una sola asistencia. En Copa del Rey ya están eliminados, y en Liga están a 6 puntos de estar en puestos de descenso.

Marlos ha jugado 16 partidos. 11 como titular, pero en 10 ha sido sustituido. Lastimosamente no es ni la sombra del Marlos que conocimos en el césped del Atanasio Girardot, la afición del Deportivo ya no lo soporta, pero por suerte Gaizka Garitano, DT del equipo, ha entendido su contexto. Esperemos que Marlos estalle, su magia no se puede opacar. Por cierto, todos aquellos que lo llamaron cometa, pueden dejar de ver el fútbol tranquilamente.

Sebastián Pérez: Si hay un caso deprimente con los tres que ‘no pasó nada’, es el de Sebastián Pérez. De ser el mejor volante mixto del continente, a ser suplente en Boca Juniors. Perdió su posibilidad de viajar al Mundial de Clubes. No es claro si por más dinero o el deseo de buscar nuevos aires, pero lo concreto es que Sebastián hoy es suplente en Boca. Ya antes de llegar, su contratación al equipo 'xeneixe' estuvo marcada por el exceso de incorporaciones que presentó el equipo en esa posición del campo, sumado a los que ya estaban allí.

En los 5 meses que lleva en la Argentina ha disputado 345 minutos. En tiempo no llega ni a los 4 partidos. Solo ha disputado 3 como titular y 6 ha ingresado desde la banca (hagan la suma de cuánto ha jugado en ellos si no llega ni al 4to partido). Su competencia en la posición son Fernando Gago, Pablo Pérez (indiscutidos) y Rodrigo Betancur, quien lo triplica en minutos jugados siendo un jugador del montón (opinión personal). Acá las preguntas son: ¿Se debió ir a Boca? ¿Tiene explicación alguna que el mejor volante mixto del continente en 2016 sea suplente? Las respuestas dejamos que las haga cada uno.