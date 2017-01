Francisco Nájera: "Seguiré en la institución mientras estén satisfechos con mi trabajo"

Google Plus

Fotografía: VAVEL Colombia

Atlético Nacional realizó hoy algunos trabajos físicos de recuperación en su sede, después de los dos amistosos que disputó ayer ante Leones, los cuales terminaron en empate y derrota para los del profesor Bernardo Redín.

Justamente sobre los compromisos de ayer, Francisco Nájera, defensa del cuadro antioqueño, habló con los medios, resaltando que el resultado no es importante por ahora y que todos están en "un proceso de preparación", en el cual van "por buen camino".

"Estamos en un proceso físico, no hemos perdido el contacto con el balón, pero todos esos conceptos y ese acoplamiento se van a realizar cuando lleguen los de la Selección y también la próxima semana", afirmó Nájera.

"A mí no me tiene preocupado el resultado, más pensando que hay siete jugadores que están en la Selección. Si nos preparáramos para ganar los partidos amistosos y no los oficiales, estaríamos totalmente errados en el objetivo de la temporada".

Para el central, la ausencia de Reinaldo Rueda en la dirección técnica todavía no se siente, ya que el tema estratégico aún no ha tenido mayor relevancia en los entrenamientos: "Cuando empiece el campeonato y sea más la estrategia la que tome protagonismo esperamos no extrañarlo, porque su sabiduría para plantear el partido es importante".

El jugador de 33 años también hizo mención a los juveniles que quieren ganarse un puesto dentro de los elegidos por las directivas, en especial los que hacen las veces de defensores centrales: "Están en un proceso de madurar. En la pretemporada, que estamos más acostumbrados a ciertos trabajos físicos, ellos no están acostumbrados a trabajar ciertos músculos. Son buenos muchachos y buenos profesionales, tienen disposición".

"Fueron varias ofertas que tuve y que he tenido en los últimos meses, porque otros equipos ven que puedo ir y cumplir ese rol que no he tenido en Atlético Nacional. Pero, desde que los directivos y los hinchas estén satisfechos con mi trabajo, voy a seguir en la institución", comentó Nájera, haciendo referencia a su futuro con el club.

"Aún no he firmado, tengo contrato hasta junio. Hablamos de una renovación, se tocaron números, pero aún no he firmado contrato", cerró el defensa.

Este sábado, Nacional jugará dos partidos amistosos ante el Envigado, con el fin de ponerse a punto para el inicio de la Liga Águila.