Bernardo Redín: "Debemos aprovechar y potenciar a los jugadores que están disponibles"

Bernardo Redín: "Estamos buscando la manera de tener a los que estén mejores en su parte física y técnica" | Foto: VAVEL Colombia

Bernardo Redín, uno de los responsables de la parte técnica del cuadro Atlético Nacional, expresó el deseo del equipo por comenzar de buena manera el rentado local: “Confiando en que hayamos hecho todo lo debido para iniciar muy bien. No iniciar bien, sino iniciar muy bien. Porque Nacional se ha puesto una meta de iniciar bien esta liga y de ganarla”

Sin embargo, el estratega ‘verde’ es consciente de las exigencias que demanda el torneo colombiano: “Hay equipos muy fuertes que se han armado muy bien, que están trabajando mucho antes que nosotros. Entonces la competencia será muy exigente. Esperamos tener a los muchachos bien para el inicio.” Señaló Redín.

Con respecto a los once jugadores que saldrán al terreno del Estadio Alfonso López para enfrentar al equipo ‘leopardo’, Redín se muestra cauto y manifiesta que se ha probado diferentes conjuntos: “Hemos ido trabajando con varias nóminas, esperemos mañana definamos el grupo. Tomaremos esa decisión después de la última práctica” aclaró Bernardo a la prensa.

Altas y bajas en el conjunto ‘verdolaga’

Recientemente se ha vociferado de posibles llegadas y salidas de jugadores al equipo ‘campeón de América’, sin embargo, ninguna información ha sido oficial. Bernardo Redín, habló respecto a dichos rumores que desvelan a la prensa, hinchas y al público en general.

Sobre Miguel Ángel Borja, afirma que se encuentra trabajando diferenciado del conjunto: “Está quieto con nosotros acá porque hay posible negociación” dijo Rendín, aunque desconoce en qué estado se encuentra la negociación por el delantero cordobés.

Sobre el delantero argentino Ezequiel Rescaldani, comentó: “Se tomó la decisión de buscarle equipo, porque era uno de los cinco extranjeros”. La prensa aprovechó para preguntar sobre la posible llegada de Carlos Carbonero a lo que el ‘profe’ Redín calificó de irresponsable hablar sobre un tema que por ahora es rumor y del cual asegura no tener conocimiento: “Eso es mejor que lo maneje la junta directiva, no quiero equivocarme en ese sentido” Aseveró Redín refiriéndose al tema de Carbonero.

Otro ‘viejo conocido’ que arribará a tierras paisas será el delantero Luis Carlos Ruiz, el conjunto espera su llegada para tomar una decisión: “Estamos esperando que él llegue para tener una reunión con la junta directiva y Reinaldo Rueda. Para ver bajo qué circunstancias se podría trabajar o no trabajar o si hay alguna posibilidad de negociación con otro club. Pienso que es muy prematuro para meterme en ese tema sin tener una voz precisa de cómo será la reunión más adelante” explicó el asistente técnico valluno al servicio de Atlético Nacional.

Con respecto a la plantilla el ‘profe’ Bernando Redín se muestra satisfecho: “Hay un grupo numeroso y jugoso para uno trabajar” mencionó Redín. El estratega entiende que el tema del mercado de pases hace que algunos jugadores no se encuentren a disposición para las prácticas debido a que están en posibles negociaciones.

Sin embargo, su principal interés es trabajar con los que jugadores que tiene y, planificar los partidos en base a ello: “Tenemos otros jugadores que pueden suplir en diferentes posiciones. Debemos aprovechar y potenciar a los jugadores que en este momento están disponibles” mencionó el técnico valluno.

Redín, el encargado de dirigir al equipo es consciente que varios de sus dirigidos no están al 100% física ni técnicamente, aunque considera que es algo normal en los inicios de temporada y está seguro de que otros clubes del torneo pasan por la misma situación: “Yo pienso que vamos a encontrar equipos que no están al ciento por ciento. Por eso estamos buscando la manera de tener a los que estén mejores en su parte física y en su parte técnica. Espero no nos equivoquemos en esa escogencia” explicó Bernardo, quien además fue enfático en que no se iban a acelerar los tiempos de recuperación ni se les iba a exigir a aquellos jugadores que vienen en estos procesos, como el caso de Andrés Felipe Ibargüen y Edwin Valencia.