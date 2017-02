Farid Díaz: "Si fuera por mí, jugaría ya"

Foto: Juan Camilo Álvarez - VAVEL Colombia

Atlético Nacional jugará su primer partido oficial el jueves ante Bucaramanga y en Floridablanca por la segunda fecha de la Liga Águila 2017-I. La primera ante Independiente Santa Fe la aplazó por la masiva convocatoria de jugadores que dio a la Selección Colombia para su compromiso amistoso ante Brasil el próximo 25 de enero y ante las pocas sesiones de trabajo. Tanto la DIMAYOR como el cuadro cardenal aceptaron la petición.

Farid Díaz dijo que el plantel poco a poco está encontrando su forma y no ve las ganas de poder volver a jugar. "Estamos tratando de ajustar todo, de los que estén mejor condición, tratar de hacer las cosas bien y esperando que el profe (Redín) decida quienes son los que el día de mañana tienen la posibilidad de arrancar con Atlético Nacional".

Los búcaros ganaron 1-2 su primer compromiso ante Alianza Petrolera y como local querrán hacerse fuertes. Sobre el rival, Díaz comentó: "Vi un pedacito del partido ante Alianza, es un equipo que juega muy bien, que no hay que darles mucho espacio y nosotros debemos hacer nuestro juego: tener el balón y buscar espacios".

"No debemos desesperarnos y tratar de hacer circular el balón. No va a ser fácil porque es el primer partido". Para este año Atlético Nacional no cambiará su forma de salir jugando desde el fondo. "Llevamos tres o cuatro años saliendo jugando y eso no puede cambiar a Nacional. Nos vamos a equivocar, pero esa es la idea de nosotros".

Como la mayoría del plantel ​verdolaga, el nacido en Cesar recibió ofertas, pero se quedó en elenco paisa. "Eso quedó en veremos. Yo todavía estoy acá y mi contrato termina en 2018. Debo hacer lo mejor que pueda aquí y después esperar a lo que venga".

Díaz fue uno de los jugadores que trabajó de manera diferenciada para mejorar su estado físico. Sin embargo, ya pasó a los trabajos de campo. "Estoy un poco mejor. Se han hecho varios trabajos y se ha mejorado muchísimo. Hoy hicimos un trabajo muy duro en lo físico y táctico".

"Hace falta el profe (Reinaldo Rueda, ausente por su operación en la cadera), pero igual hay que esperarlo de la mejor manera y que se recupere pronto. Nosotros debemos darle la tranquilidad que el equipo está bien, trabajando de la mejor manera y a Bernardo Redín arroparlo con el trabajo de nosotros", comentó sobre la ausencia de Rueda y el trabajo de Redín.

Al ser consultado sobre la Selección Colombia, Díaz expresó que es un tema aparte y sobre su ritmo futbolístico agregó: "Si fuera por mí, jugaría ya, pero me faltan dos o tres días para ponerme a punto y aportarle al equipo. El domingo estaré al 100%".

Nacional logró mantener buena parte de la nómina que hizo historia en el 2016 y para el lateral fue importante que no se desarmara el plantel. "La nómina sigue igual y con unos refuerzos que vienen a aportar, pero la idea es mantener a los mismos jugadores, indicó.

Para finalizar habló de las incorporaciones. "El que llegue a Nacional es bueno. Imagino que Óscar Franco es bueno, un nueve que juega bien y se mueve bien. Nos va a ayudar y aportar mucho. Mariano Vázquez es un volante que es muy rápido y que le falta poco para encajar en nuestro juego. Dayro (Moreno) nos conoce bastante y sabe cual es el juego que le gusta jugar".