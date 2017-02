Macnelly Torres: "Seguimos teniendo canchas que no pueden darle un buen espectáculo a la gente"

Macnelly Torres brilló entre el rústico campo de juego. Llevó los hilos del partido durante los 90 minutos. | Foto: Vanguardia Liberal

Pasaron 54 días para que la camiseta de rayas verdes y blancas de Atlético Nacional volviera a estar sobre los reflectores de un terreno de juego. El campeón de América inició formalmente su temporada 2017 frente al Atlético Bucaramanga en el estadio de la ciudad de Floridablanca, siendo el marco de cierre de la segunda fecha de la Liga Águila 2017-I con una victoria 1-0 con gol de Alejandro Bernal y asistencia de Dayro Moreno.

La Liga inició de forma atípica. Su principal protagonista tendría aplazado su partido. Atlético Nacional, hoy referente suramericano debido a su actual corona de Copa Libertadores, se estrenó 7 días después. Bernardo Redín se hace cargo del barco temporalmente, debido a la mejora de salud que vive Reinaldo Rueda que hasta el 20 de febrero estará fuera de actividad.

Con un partido marcado por el mal estado de la cancha del estadio Álvaro Gómez Hurtado, sumado a que apenas inicia la temporada y el tema físico y movimientos futbolísticos está en proceso de recuperación en los jugadores, la noche de jueves tuvo intentos de fútbol desarrollados más por el ánimo que la calidad misma. En Nacional se destacó la presencia de Macnelly Torres, pues todo el ataque pasó por los pies de él, activando a Dayro Moreno y Cristian Dájome en el tridente de ataque.

El 10 verdolaga declaró sobre el balance del equipo en el encuentro teniendo como base que era el primer partido oficial: “Es el primer juego de nosotros en este torneo y era obvio que nos iba a costar un poco. Fue un partido muy duro. Un rival que le da mucha intensidad al juego y aparte juega muy bien con la pelota. Al final nos vamos con un triunfo merecido, pues las opciones más claras las creamos nosotros”. Eso sí, no dejo pasar su opinión sobre el estado de la cancha, siendo él uno de los que lo necesita para la fluidez de su juego en pro del colectivo: "La cancha dificulta mucho el juego. Es un estado lamentable. Todavía en Colombia seguimos teniendo canchas como esta, que realmente no pueden darle un buen espectáculo a la gente que acompaña”.

Al ser consultado sobre las diferencias que pueda tener esta versión de Nacional respecto a la del año pasado, remarcó que solo es de nombres, pues la idea es la misma, “un equipo que compita, tenga intensidad, que tenga inicio y salida de juego, que juegue muy bien a la pelota. Los que han llegado lo han asimilado bien. Hoy Dayro tuvo un excelente partido”.

Una de las novedades dentro del equipo que presentó Bernardo Redín desde la convocatoria, fue la ausencia de Daniel Bocanegra, que en el encuentro fue suplida por Matheus Uribe, que comentó sobre su disposición para lo que sea que necesite el equipo, “es un esfuerzo que se hace ahí, y si es una urgencia que necesita el equipo, siempre voy a estar para aportar”. Además destaca el beneficio que implica ganar en este arranque físico y futbolístico: “La pretemporada nos ha mantenido a punto. Hicimos un excelente trabajo. Todavía nos hace falta coger ritmo de partido y fútbol, pero es normal mientras empieza el campeonato. Lo importante es que empezamos ganando. Eso da un plus para trabajar y enfrentar todo esto que se viene”.

El gol estuvo marcado por una unión entre Dájome y Macnelly que inicia con Alejandro Bernal dando el pase, siendo Mac creador de un pase profundo que tuvo interferencia por parte de un defensor del equipo bumangués que después atrapa Dayro Moreno, elevando el balón el vació en el segundo palo, donde ingresó por sorpresa Alejandro, convirtiéndose en el autor del único gol del partido que dio la victoria a Nacional. El mediocampista, que hizo pareja Diego Arias, dio desde su punto de vista la clave para ganar el partido: “La paciencia. Por ahí tuvimos 2 o 3 claras en el primer tiempo, ellos también las tuvieron. Gracias a Dios se me da el gol”.

La particularidad final fue que durante el desarrollo del juego, se anunciaba en redes sociales (tanto de Nacional como de Palmeiras) lo que ya era algo confirmado durante la previa: Miguel Ángel Borja agarra maletas camino a Brasil. Después del encuentro Victor Marulanda dio sus palabras sobre todo lo que no aconteció dentro del campo del juego: "Se vendieron los derechos federativos y quedamos con un porcentaje de derechos económicos. Quedamos con un porcentaje a unas ventas futuras. Es un 30% con unos condimentos, que por eso el presidente se ha quedó en Medellín, estructuró el negocio como la junta directiva había hablado. Se llegó a un acuerdo que es un gana-gana para todos, primero pues el jugador se quería ir, tenía su cabeza puesta ya en Palmeiras y le había llamado mucho la atención cuando le explicaron los brasileros el proyecto. Ya es un tema de que si no comparte nuestra visión, creo que debe tomar otra rumbo. Nos duele pues es un tipo que no has dado mucho, es un chico que nos llevó a un título internacional", finalizaba el gerente deportivo y de desarrollo del Nacional sobre un tema que fácilmente puede opacar este primer encuentro del equipo.