Aldo Leao Ramírez: "Vine a disfrutar y aprender de este grupo"

Corría el minuto 76, el partido estaba para el disfrute del público, 3-0 en el marcador ante Rionegro Águilas traducía la felicidad de los 28.585 hinchas de Atlético Nacional que acudieron al Atanasio Girardot para darle su bienvenida al vigente rey de América.

El cuarto árbitro levanta el tablero electrónico, el número 29 calentaba en la zona de traslado cuando la gente de todas las tribunas se levantó para aplaudir el tercer y último cambio. Salió Macnelly Torres e ingresaba tras seis años y monedas, Aldo Leao Ramírez, el samario es sinónimo de buen fútbol, gambetas, asistencias y goles.

Luego de su travesía por el fútbol mexicano, Ramírez se reencontraba con el cariño 'verdolaga' ese que nunca lo olvidó, que fue fugaz en el 2009 y que siempre lo anhelaba tenerlo en el verde césped del 'coloso de la 74'.

"Feliz y orgulloso, es algo que soñé cuando me fui de Atlético Nacional. De parte mía no tengo sino agradecimientos por todas esas cosas tan maravillosas que he sentido el día de hoy (ayer)", comentó emocionado Leao recordando ese momento cuando pisó la cancha y hacía los primeros movimientos.

El volante bicampeón en el 2007 con Atlético Nacional indicó que "los minutos que estuve los disfruté, lo importante es quien juegue llegue a aportar y hacer las cosas bien".

Con la madurez que la dan los años, Aldo entró como creativo y en los minutos que disputó mostró pinceladas del juego que tiene reservado para cuando Nacional lo necesite, el no tiene apuro si es el '10' o el '5', sabe que llegó a Colombia para disfrutar.

"Puedo jugar tanto de marca como creación, el cuerpo técnico sabe que puedo estar en cualquiera de las dos funciones, en la posición que el equipo me necesite lo haré con la mejor disposición", expresó Ramírez.

El samario advirtió que esta clase de partidos ante equipos sin presión de buscar el resultado van a meterse atrás y será "fundamental tener mucha paciencia, van a venir equipos que se van a cerrarse y lograr algo, es fundamental para abrir el marcador".

"Yo estoy contento en jugar el tiempo que sea, lo haré con el mayor de los gustos, de este grupo tan exitoso solo tengo elogios. Ellos han logrado cosas maravillosas, como cuando yo me fui. Vine a disfrutar y aprender de este grupo, cuando entreno, cuando vengo a la cancha", comentó y agregó que está "contento porque el grupo me han recibido de la mejor manera, eso me ha ayudado a acoplarme".

Sumar de a tres siempre será importante, "ir ganando acomoda mucho las cosas, el objetivo es seguir así", además opinó sobre Deportes Tolima, próximo rival de la Liga Águila; "Todos los equipos con Nacional se juegan una final, va a ser un partido difícil, tenemos que afrontar el partido así".

Finalmente, Aldo Leao recordó haber estado en los 60 años y ahora, en los 70 vuelve a estar en la nómina 'verdolaga', algo que lo pone muy contento de seguir escribiendo páginas en la rica historia del equipo. "Pienso disfrutarlo al máximo, eso es una realidad", concluyó.