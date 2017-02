Felipe Aguilar: “Todos estuvimos comprometidos para recuperar el balón”

Felipe Aguilar se ha ganado a pulso su titularidad en Atlético Nacional. | Foto: Juan C. Alvarez - VAVEL Colombia

El central de Atlético Nacional aseguró luego de la victoria que el equipo tenía muy bien estudiado a su rival de campo: “Sabíamos Lo que venía a plantear águilas, una defensa bien desplegada” y también sostuvo que se el partido se definió al aprovechar los errores en la saga del conjunto de Rionegro.

Felipe Aguilar no solo fue importante en la defensa, en el primer tiempo tuvo dos remates en el área rival que por poco terminan en gol. “He estado buscando el gol hace tiempo, lastimosamente no he podido convertir pero es importante que me sume al ataque y en cualquier momento aprovechar una opción”, aseguró.

Ante la pregunta sobre la charla técnica en el entre tiempo, Aguilar aseguró que “el profe nos dijo que mantuviéramos la intensidad, que buscáramos los espacios con calma porque Águilas es un equipo que se repliega bastante, que siguiéramos con la movilidad”.

Aguilar, quien también militó en Alianza Petrolera, hizo parte de la selección Colombia sub 20 campeona del Suramericano de esa categoría celebrado en Argentina en 2013 y fue llamado al combinado tricolor de mayores para la Copa América Centenario de 2016 por José Pékerman.

A pesar de que ha recibido todo tipo de elogios por el trabajo defensivo que, junto al capitán Alexis Henriquez, ha venido desarrollando, Aguilar asegura que es un trabajo colectivo y que el equipo cuenta con buena seguridad atrás es precisamente porque todos están comprometidos con recuperar el balón.

SI bien Davinson Sánchez (vendido al Ajax de Holanda en el pasado mercado de verano) hizo pareja de centrales con Henriquez en la consecución del título de Copa Libertadores de 2016, su partida no la ha sentid la hinchada verdolaga gracias a la firmeza y seguridad de Felipe Aguilar, quien hoy en día es uno de los picos más altos que tiene la nómina de Atlético Nacional.