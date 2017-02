Reinaldo Rueda: "Es complicado verlos a distancia, pero confío en este grupo que haga las cosas bien"

Google Plus

Reinaldo Rueda confía en su cuerpo técnico mientras retoma labores. | Foto: Juan C. Alvarez - VAVEL Colombia

Tras haber sido intervenido de la cadera el pasado mes de enero, de Reinaldo Rueda se conocía poco como transcurría su recuperación, en que etapa está y lo más importante para los seguidores 'verdolagas', cuando regresa a estar al frente del equipo que ha sabido conducir al éxito. Esta semana en la ciudad de Cali, los colegas de la página Nacional es Pasión realizaron una gran nota donde mostraron al Rueda más informal, en una charla de amigos donde recordó grandes momentos de su carrera. "Voy por buen camino, la rehabilitación es positiva y vamos por la meta que queremos", expresó Rueda.

Sobre el comando 'a distancia' de Atlético Nacional, el entrenador vallecaucano comentó que "es difícil, orientar esta responsabilidad a distancia no es fácil aunque se tiene una gran estructura en Atlético Nacional, con todo el respaldo. Manejo todo por teléfono, viendo los entrenamientos en video. Las noches son largas preparando lo que se viene en los torneos".

La inclusión de Juan Pablo Ángel en el cuerpo técnico Rueda la valora y opina que le va a aportar mucho para conseguir nuevos resultados. "nos ha venido a colaborar de manera muy positiva, quiere lo mejor para la institución, el objetivo es conseguir la Liga y la Copa Libertadores", precisó.

Sobre el buen arranque de Nacional en la Liga Águila, Rueda explicó que "cada día la competencia es más difícil, es complicado verlos a distancia pero confío en este grupo que haga las cosas bien".

En medio de la entrevista, habló de sus nuevas rutinas como el sueño, sus terapias de recuperación, el trabajo a distancia y como disfruta de su familia en Cali mientras supera esta etapa de convalecencia.

"Las primeras dos semanas fueron muy difíciles, las noches eran muy largas, desde la cuarta semana mejoraron las cosas con medicamentos y actividades de fisioterapia. En las tardes comparto con mi familia y con los amigos del fútbol viendo muchos partidos", comentó Rueda.

Rueda compartió varios recuerdos y anécdotas sobre sus comienzos, su paso por la Selección Colombia, Honduras, Ecuador y Atlético Nacional donde cumplió el sueño de ganar la Copa Libertadores.

Cabe recordar, que Reinaldo Rueda fue formado en Alemania donde aprendió de grandes entrenadores europeos. Desde tierras 'germanas' ven al estratega como un 'hijo adoptivo'.

"Se siente una gran satisfacción y una gratitud por su cultura, su gente. Ser reconocido por el fútbol alemán me da mucho orgullo. Soy un producto alemán. Gracias a mi familia, algunos dirigentes por haberme apoyado. Da mucha alegría que fui y aproveché, eso se han visto en los logros que 20 años después de fútbol se ha dado", aclaró.

Finalmente, comentó que muy pronto regresará a Medellín para asumir en propiedad este Atlético Nacional 2017, cuyos resultados lo siguen acompañando con o sin el.

"Espero mi regreso pronto, quizás a finales de febrero regrese a las actividades de trabajo. El médico me llamó la atención, que no me apresure para que la rehabilitación sea un éxito", concluyó.