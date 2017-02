Elkin Blanco: "Mi reto es consolidarme en Nacional"

Google Plus

Elkin Blanco continúa trabajando duro para ganarse un puesto en la titular de Atlético Nacional. | Foto: Juan C. Alvarez - VAVEL Colombia

Tranquilo, con actitud positiva y trabajando fuerte buscando la oportunidad de ser titular, así está Elkin Blanco en Atlético Nacional. El volante chocoano tiene muchos competidores en su posición como volante. Sin embargo, confía en tener una nueva oportunidad que le permita demostrar su juego fuerte pero efectivo en la zona medular 'verdolaga'.

"El equipo ha iniciado muy bien, son seis puntos que nos sirve para ganar confianza. Día a día se muestra más jerarquía, esperamos conseguir los tres puntos en Ibagué para seguir consolidando el grupo", comentó Blanco en la previa del encuentro que Nacional tendrá ante Deportes Tolima este sábado desde las 8:00 p.m.

Sobre la Liga Águila que apenas comienza, Elkin destacó que "son todos partidos difíciles, el rival a vencer en el fútbol colombiano es Nacional, tenemos que salir a competir en cada encuentro como si fuera una final. Tolima se hace fuerte en su cancha, hay que competir, ganar los duelos individuales que es donde se marca la diferencia".

Centrando su comentario en el próximo juego del equipo, remarcó que "Tolima va a salir a buscar el partido, tenemos que ser inteligentes, estar bien parados, si ganamos los duelos individuales tendremos más probabilidades de sacar un buen resultado".

Con el cambio sorpresivo de entrenador en Deportes Tolima, Elkin Blanco aclaró que "nosotros pensamos en nuestro equipo, pase lo que pase con el rival es problema de ellos, no creo que haya crisis por tres partidos disputados. Tenemos que pensar en lo nuestro y eso es conseguir la victoria".

Pese a no haber jugado en los dos primeros partidos con el equipo y con tanta competencia en su posición, Blanco se mostró tranquilo y espera paciente su oportunidad.

"Hay que trabajar, las decisiones las toma el cuerpo técnico, a mi solo me queda trabajar y nada más. Si no puedo estar les deseo el mejor éxito a mis compañeros, todos trabajamos para jugar pero solo once puede estar en el campo", explicó Blanco.

"Mi reto es consolidarme en Nacional, quien hace un buen torneo las propuestas del exterior van a llegar. Mi mentalidad está puesta en este equipo", comentó Elkin sobre la salida masiva de compañeros al fútbol internacional como Alejandro Guerra o Miguel Ángel Borja.

Sobre su estilo fuerte de juego, Blanco explicó que "Nacional tiene una identidad de juego que es mantener la pelota, mis características es de sostener y trancar un poco. Si yo llegué acá fue por algo, no puedo cambiar mi estilo. Seguiré trabajando y de a poco me voy adaptando al juego para buscar opciones de ser titular".

Para finalizar, Elkin Blanco concluyó que "la agresividad no puede cambiar, en el equipo hay mucha movilidad, seguimos con la misma mentalidad, estoy contento y tranquilo por estar trabajando bien, siempre con actitud positiva. Si el equipo está ganando hay que apoyar a los compañeros".