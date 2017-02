Juan Pablo Nieto: "Yo puedo jugar como extremo, si me van poniendo puedo desarrollar el juego"

Google Plus

El volante pereirano retornó al grupo principal donde lucha por ser titular. | Foto: Juan C. Alvarez - VAVEL Colombia

Tras superar su lesión en el tobillo que lo marginó buena parte de la pretemporada, el volante pereirano Juan Pablo Nieto acumula semana y media de trabajos con el equipo principal de Atlético Nacional. Pensando en el debut en esta temporada, Nieto analizó a los próximos rivales en la Liga Águila 2017; Jaguares de Córdoba el jueves y América de Cali el domingo.

"Este equipo se ha considerado por el buen ambiente, estoy contento de volver de nuevo a entrenarme. Llevo una semana y media con el grupo, espero jugar de nuevo", comentó Nieto.

Sobre su labor como extremo izquierdo, posición en la que hoy Bernardo Redín lo puso en el campo, Juan Pablo expresó que "se sabe que no lo soy, siempre tiendo a jugar por el centro. En el Suramericano jugué al lado de Juan Fernando Quintero donde me tiré un poco a la izquierda. Hay que aprender de muchos jugadores como Matheus (Uribe) que juega en varios puestos, si el físico está y la disposición las funciones se pueden hacer".

"Yo puedo jugar como extremo, si me van poniendo ahí yo puedo desarrollar el juego. Hoy fue la primera vez donde me pusieron ahí", añadió.

Continuando sobre el tema de los extremos, asignatura pendiente en el planteo de este Nacional 2017, Nieto explicó que "a veces en el partido uno tiende a jugar por donde más le gusta, Nacional tiende a jugar como extremos rápidos, veloces. Ahora está Cristian Dájome y Jhon Mosquera que pueden dar mucho más. Si me toca jugar ahí espero hacerlo bien".

"Debo empezar de cero, Nacional tiene muchos jugadores de jerarquía, hay que esperar la oportunidad y aprovecharla", además comentó que "al principio cuanto te cambia la posición uno no cree que se pueda jugar. La ayuda del grupo y la voluntad es fundamental".

Sobre Jaguares de Córdoba, próximo rival en la Liga Águila, el volante pereirano advirtió que "es un equipo muy ordenado, nos quedamos con la imagen del triunfo al América como visitante, tenemos que tener cuidado, no confiarse".

Nieto también tuvo tiempo de analizar al América de Cali, rival de la octava fecha en el campeonato. "Hay mucha motivación, es un partido que hace mucho tiempo que no se jugaba. En la cancha no hay favoritismos, lo que nos ha caracterizado es el respeto por los equipos, contra América no será la excepción, ojalá podamos derrotarlo como visitante".

Finalmente, expresó su opinión sobre el grupo 1 de la Copa Libertadores. Donde Nacional está con Botafogo, Estudiantes de La Plata y Barcelona de Guayaquil, este último su primer rival en el certamen, el próximo 14 de marzo en tierras ecuatorianas.

"El grupo está bueno, está pesado. Botafogo es el típico equipo brasilero, juega bien, el año pasado tuvimos excelentes rivales en la Copa Libertadores y Nacional hizo partidos muy buenos. Esta vez no será la excepción", concluyó.