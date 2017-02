Farid Díaz: "Lo primordial es Jaguares, ya después que venga América"

Google Plus

Foto: Juan C. Álvarez- VAVEL Colombia

La victoria 0-2 como visitante ante La Equidad en Bogotá trajo buenos ánimos en el plantel verde, algo indispensable para el lateral izquierdo Farid Díaz. "Hay un buen ambiente, se trabaja bien y eso es lo primordial para llegar al juego motivados ante Jaguares y buscar los tres puntos".

Sobre el estilo de juego del rival, comentó: "Jaguares es un rival que le ganó a América, que se les paró bien y no les dio espacio. Acá vendrán a hacer lo mismo con dos líneas de cuatro, o de cinco. La paciencia va a ser fundamental y la que tengamos hacerlo para tener más espacios".

Por cuestión de calendario, Atlético Nacional ha jugado muy poco de local y más de visitante y se ha notado fuerte fuera de casa. El jueves volverán a tener la chance de jugar como local ante Jaguares. "Por más que hemos tenido un buen pasado con ellos (Jaguares) hay que tener un buen presente y saber que es un equipo que va a esperar".

Los extremos son claves para el esquema que plantea el director técnico Bernardo Redín y muchas veces los laterales en ataque sirven para refrescar el juego y darle sorpresa. Sobre esto, Díaz opinó: "La idea es aportar, ayudar, desahogar el equipo, de darle un poco más de apoyo a los demás. El equipo ha cogido mucha fuerza en eso y tanto como Daniel (Bocanegra) y yo arrancamos bien el semestre y esperamos que eso siga así".

Este principio de año Nacional ha tenido problemas con los extremos. Ante La Equidad, Matheus Uribe jugó en esa posición y brilló y en el entrenamiento lo hizo Juan Pablo Nieto. Farid no quiso entrar mucho en detalle en la decisión del cuerpo técnico. "No sé que quería hacer el profe porque nosotros nos basamos en el juego y en la idea que queremos plasmar el jueves. No sé si habrá cambios en el equipo, lo importante es que el que haga la posición se sienta cómodo y quiera hacerla de la mejor manera".

El fin de semana Nacional jugará ante el América de Cali después de cinco años y este será un duelo que ambos jugadores como aficionados están esperando. Sin embargo, el nacido en Codazzi, Cesar piensa solo en el jueves. "Lo primordial es Jaguares y hay que ganar, pero jugar bien. Ya después que venga América, pero lo primordial el Jaguares que son tres puntos importantes".