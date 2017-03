Atlético Nacional vs Jaguares en vivo online por la Liga Águila 2017 (0-0)

Google Plus

El último encuentro entre Atlético Nacional vs Jaguares en vivo se dio el 10 de julio del año pasado por la fecha dos de la Liga Águila 2016-II. Nacional se impuso 2-1 como local con goles de Edwin Velasco y Andrés Ibargüen. Por la visita anotó Darwin López.

El último jugador que recibió a los medios fue Farid Díaz, que pidió que se concentraran en el partido ante Jaguares y no ante el América de Cali el domingo. "Lo primordial es Jaguares y hay que ganar, pero jugar bien. Ya después que venga América, pero lo primordial el Jaguares que son tres puntos importantes".

Carlos Cuesta, que se perfila como titular por la baja de Felipe Aguilar, buscar ganarse la titularidad en la defensa y lo afirmó ante los medios de comunicación. "Estoy acá para ganarme un puesto, también pelear lo que hay este año y para demostrar mis capacidades".

Juan Pablo Nieto durante la semana de entrenamientos previa a este partido Atlético Nacional vs Jaguares en vivo jugó de extremo izquierdo, posición nueva para él, pero dará su mejor esfuerzo, según lo dijo en conferencia de prensa. "Yo puedo jugar como extremo, si me van poniendo ahí yo puedo desarrollar el juego. Hoy fue la primera vez donde me pusieron ahí".

Foto: El Colombiano

El compromiso Atlético Nacional vs Jaguares de hoy se jugará en el escenario deportivo más importante de Medellín, el Atanasio Girardot.

Jaguares tendrá dos cambios con respecto al once que perdió como local 0-2 ante Alianza Petrolera. El defensor Wílmer Díaz ingresa por Edwin Ávila y el delantero Ray Vanegas entra por el volante David Contreras.

Nacional cambiará jugadores por lesión y para reservar energías para jugar ante América de Cali. Felipe Aguilar no jugará y se espera que su reemplazo sea el juvenil Carlos Cuesta. Edwin Valencia, Juan Pablo Nieto, Andrés Ibargüen y Luis Carlos Ruiz están en la convocatoria por primera vez en el año.

Atlético Nacional deberá tener mucho cuidado con el volante Juan José Mezú. Maneja los tiempos de Jaguares y tiene muy buena pegada con la pelota en movimiento y parada. En el torneo lleva dos goles.

En el poco tiempo que lleva en Nacional, Dayro Moreno ha demostrado su capacidad goleadora. | Foto: AS Colombia

Jaguares deberá tener mucha precaución con el delantero Dayro Moreno. Actualmente tiene tres goles en el torneo y ha creado varias opciones de gol para sus compañeros.

Bernardo Redín, director técnico de Atlético Nacional destacó la importancia que tienen los extremos en el cuadro verde. "Nosotros seguimos potencializando el juego con los extremos. No vamos a renunciar a lo que hemos conseguido, vamos es a tener variantes según lo que se analice previo a los partidos".

Verdolagas y felinos se han enfrentado cuatro veces. Todas la ha ganado el equipo paisa. Le ha anotado siete goles y tan solo ha recibido uno.

Foto: Depor

El último partido de Jaguares como visitante fue ante el América de Cali en el Pascual Guerrero y se impuso 0-2 con goles de Juan José Mezú y Jesús David Arrieta.

Jaguares debe sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso, ya que actualmente ocupa la posición 19.

Partido Atlético Nacional vs Jaguares en vivo hoy

Jaguares se encuentra en la posición 11 con siete puntos. Al igual que Nacional, no ha disputado todos sus compromisos. Ha jugado cinco partidos, ganó dos, empató uno y perdió dos.

El último partido de Nacional como local fue el 12 de febrero ante Rionegro Águilas y ganó 3-0 con dos goles de Dayro Moreno y uno de Macnelly Torres.

Nacional está en la octava posición con diez puntos y le faltan por jugar tres partidos que tiene aplazados.

Ambos cuadros tienen realidades parecidas en la tabla de posiciones. Nacional está tres puntos por encima de Jaguares.

¡Buenas noches! Bienvenidos a la transmisión en vivo online del partido Atlético Nacional vs Jaguares en vivo por la Liga Águila. Este juego se disputará en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.