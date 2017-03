Luis Carlos Ruíz: "Estoy para aportarle al equipo"

Ruiz regresa al club colombiano tras su paso por el Sport Recife. | Foto: Colprensa

Tras su partida al Sport Recife en julio de 2016, Luis Carlos Ruíz retornó a la disciplina de Atlético Nacional con más experiencia y madurez para defender el pesado '9' de la camiseta 'verdolaga'. Con unos minutos anoche en la victoria ante Jaguares, el delantero samario tiene una dura batalla con Dayro Moreno, quien anotó cuatro goles en cinco partidos disputados.

"Vengo con mucha motivación y el deseo de hacer las cosas bien. Mi partida fue algo que quería aprovechar, jugar en Brasil fue una grata oportunidad. Estoy para aportarle al equipo", comentó Ruíz esta tarde tras la sesión de entrenamientos en la sede deportiva de Guarne.

Ruíz, quien jugó su último partido con la camiseta de Nacional en mayo de 2016 cuando un gol suyo le dio el triunfo como visitante ante Huila, se recuperó de un golpe en la cabeza para emigrar al Sport Recife donde disputó 12 partidos y anotó un gol.

"No he hablado con el profe (Rueda), seguramente me va a dar la bienvenida y me indicará en qué puedo aportarle al equipo", expresó Ruiz tras la llegada esta mañana de Reinaldo Rueda a las prácticas 'verdes'.

Entretanto, Luis Carlos evaluó sus primeros minutos en cancha en su segundo ciclo 'verde', "Los minutos que jugué me sentí muy contento, espero continuar aportando mi fútbol al equipo".

Regresando a la experiencia en el fútbol 'verdeamarelo' en comparación al colombiano, Luis Carlos explicó que "el fútbol de Brasil es muy competitivo, me queda una gran experiencia, los equipos son muy competitivos pero acá en Colombia estoy en una institución que da muchas ventajas, aunque toca demostrarlo en cada partido".

"Tuvimos la oportunidad de jugar juntos, es muy bueno tenerlo de nuevo como compañero. Es motivante el nivel que tiene porque cuando ingrese tengo que hacer las cosas mejor", comentó Ruíz sobre Dayro Moreno, compañero en el Junior durante 2010.

Finalmente indicó que "sabía que al regresar tenía las puertas abiertas en Nacional, gracias a Dios se dio la posibilidad de volver", además tuvo palabras sobre América, equipo al que Nacional enfrentará el próximo domingo. "América es un gran equipo, es un partido que genera mucha expectativa. Va a ser un partido lindo", concluyó.