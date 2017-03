Bernardo Redín: "Todos los partidos los preparamos pensando que tenemos que afrontar los dos torneos"

Google Plus

Foto: Juan Camilo Álvarez - VAVEL Colombia

Atlético Nacional volvió a los trabajos luego del empate sin goles ante América de Cali disputado en el Pascual Guerrero. Los jugadores que fueron titulares hicieron trabajos regenerativos y los que no lo hicieron, se dedicaron a realizar trabajos con pelota para no perder el ritmo.

El sábado, Atlético Nacional enfrentará en Barrancabermeja a Alianza Petrolera y el martes estrenará su corona de la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil. Sobre posibles cambios en la alineación y preparación, Redín dijo: "Todos los partidos los preparamos pensando en que tenemos que afrontar los dos torneos. Los jugadores que estén mejor, bien recuperados y tengan toda la fuerza para jugar los dos compromisos o uno solo, lo van a hacer".

"Nosotros contemplamos todo, miraremos que jugadores pueden estar en Barranca y en Guayaquil". Alianza Petrolera inició muy bien el 2017 y actualmente se ubica en la cuarta posición del torneo colombiano con 14 puntos, misma cantidad de que los verdes. Sobre el rival, el entrenador comentó. "Alianza de local te propone. Es un equipo que te presiona, trata de jugar en campo rival. Trabajamos con base a todo lo que nos pueda presentar el partido".

John Edison Mosquera no tuvo un buen partido el fin de semana y fue reemplazado por Andrés Ibargüen en el minuto 66. Para Redín a Ibargüen "le hace falta fútbol" y "Mosquera viene trabajando desde el año pasado en esa posición, no es ajena a ella y esperamos que los dos estén bien para que el profe (Reinaldo Rueda) decida quien juega".

Bernardo Redín pidió un poco de calma a la hinchada con Mosquera. "Hay que tener paciencia, son jugadores que aquí han dado. John cuando llegó aquí dio y de pronto anda en un mal momento. Hay que esperar".

Para finalizar, negó que el equipo que paró hoy con Mariano Vázquez, Óscar Franco y Andrés Ibargüen sea un indicio del equipo para el sábado. "No se definió alineación, se distribuyeron los grupos para que quedaran equilibrados . No hay forma de hacer una formación porque no íbamos a hacer fútbol en sí. Era un trabajo buscando fortalecer algunas tareas como filtraciones y amplitud".