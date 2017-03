Puerto 'verdolaga'

Alianza Petrolera: R. JEREZ; C. RIASCOS, L. OSPINA, C. RAMÍREZ, C. FLÓREZ; J, RIOS, G. BOLIVAR (YHORMAR, MIN. 57), E. ARANGO (TORRES, MIN. 34), C. LIZARAZO, A. CASTRO (TORRES, MIN. 74); C. ARIAS.

Atlético Nacional: C. BONILLA; E. VELASCO, H. BORJA, F. AGUILAR, E. PALOMEQUE; E. BLANCO, A. RAMÍREZ (VALENCIA, MIN. 78), M. VÁZQUEZ (NIETO, MIN. 61); A. IBARGÜEN, D. LLOREDA (DÁJOME, MIN. 64), L. RUIZ.

MARCADOR: 0-1, MIN. 6, IBARGÜEN. 1-1, MIN. 19, ARIAS. 1-2, MIN. 22, LLOREDA. 1-3, MIN. 24, A. RAMÍREZ. 1-4, MIN. 68, C. DÁJOME. 1-5, MIN. 82, C. DÁJOME.

ÁRBITRO: JORGE GUZMÁN (NORTE DE SANTANDER). AMONESTÓ: LIZARAZO (MIN.23), BLANCO (MIN.34), RIOS (MIN.43), LLOREDA (MIN.44)

INCIDENCIAS: PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA NOVENA FECHA DE LA LIGA ÁGUILA 2017-L. 20.000 ESPECTADORES.