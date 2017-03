Alexis Henríquez sobre el DIM: "Tienen una gran base y serán complicados"

Google Plus

El 'capitán libertador' espera jugar un nuevo clásico ante el DIM. | Foto: Juan C. Alvarez - VAVEL Colombia

Con la tranquilidad que le da la experiencia de los años, Alexis Henríquez vive con intensidad su realidad en Atlético Nacional. El defensor samario analizó el debut en Copa Libertadores ante Barcelona y lo que viene ante Independiente Medellín en una nueva edición del 'clásico antioqueño'.

"No esperábamos empezar así, desafortunadamente pasó, perdimos en los duelos y el equipo ecuatoriano aprovechó, ahora debemos pensar en el clásico", comentó.

Henríquez elogió al 'poderoso de la montaña'. "Sabiendo que somos dos equipos que llevamos un proyecto de hace varios años, hemos disputado muchos partidos con ellos, nosotros debemos pensar en hacer un gran partido".

Una lesión lo tiene en duda para el clásico

"Tuve una molestia en Ecuador comenzando el segundo tiempo, me ha pasado dos veces, lo hablé con el departamento médico, pensé que era peor, un nervio me está molestando en el cuádriceps de la pierna izquierda, ayer estuve mejor que el martes, hasta último momento esperaré si soy de la partida o esperamos recuperarme completamente", expresó Henríquez quien espera pisar mañana el gramado del 'coloso de la 74'.

"Lo que uno previene es que no se reviente, esta lesión lo limita en la pegada, los cambios de frente, vamos a esperar, acá no se piensa en un partido, sino en toda la temporada", comentó.

Cristian Marrugo, el destacado por el '12'

Para Alexis Henríquez, el cartagenero Cristian Marrugo es el jugador más importante que tiene el DIM (por encima de Quintero). Analizando el rival, sostuvo que es un jugador desequilibrante y que el juego pasa por lo que se ingenie el '17' rojo.

"Se nota diferente, antes pienso que eran más rápida por las bandas, ahora tratan de jugar más, la posición de Cristian (Marrugo) es totalmente diferente a la que tenía el semestre pasado. Es el jugador más importante que tienen, es un equipo con mucha movilidad. No tienen sus delanteros principales, pero conocemos que tienen una gran base y serán complicados".

Sobre Juan Fernando Caicedo, posible delantero titular en el 'rojo', Henríquez emitió su concepto "(Juan Fernando) Caicedo es un delantero difícil, le gusta aguantar la pelota, todos los respetamos por lo que hace, él no da la pelota por pelota por perdida".

Alexis también habló de Juan Fernando Quintero, el '10' rojo fue compañero de Henríquez en Nacional promediando el 2012. "Juan (Fernando Quintero) es un jugador muy interesante, vive un buen momento, desde que lo conocí no ha cambiado su estilo de juego, sabemos de las condiciones que tiene".

Finalmente, destacó la habilidad de algunos rivales sobre como los ha presionado. Sin embargo, el defensa tranquilizó a la hinchada con su análisis.

"Barcelona fue un equipo muy rápido, el martes no estuvimos claro. Ojalá que el sábado (mañana) estemos claros con la pelota, si nos vienen a presionar nosotros sabemos como librarnos esa marca. Tenemos plan A, plan B o plan C, si no estamos claros, se nos puede complicar todos los partidos", concluyó.